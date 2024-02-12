"Видно невооруженным глазом". Ученые бьют тревогу из-за солнечного пятна, которое шире Земли в 15 раз

Что известно о гигантском солнечном пятне

Недавно марсоход NASA под названием Perseverance сделал с поверхности Красной планеты снимки, которые показали гигантскую группу практически "сливающихся" в одно солнечных пятен.

В своей совокупности они простираются более чем на 200 000 км и содержат не менее четырех темных ядер, каждое из которых превосходит размеры Земли.

Сейчас это масштабное солнечное пятно под названием AR3576, которое в целом в 15 раз шире Земли, развернулось в сторону нашей планеты.

Как образуются солнечные пятна

Пятна на Солнце образуются регулярно из-за особенностей его магнитного поля. Это, по сути, просто более холодные (и потому более темные) участки космического объекта.

В то же время, такие пятна являются важным фактором космической "погоды" для планет Солнечной системы, поскольку провоцируют вспышки излучения и даже выбросы некоторых веществ из Солнца.

Обычно такие пятна имеют размер до 12 000 километров (почти как диаметр Земли), однако иногда они "сходятся" вместе, как это произошло с пятном AR3576.

Солнечное пятно AR3576 (инфографика: NASA/SDO/AIA/EVE/HMI)

Чем солнечное пятно грозит людям

Зафиксированное Perseverance солнечное пятно настолько велико, что его можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Достаточно одеть специальные очки для наблюдения за затемнениями.

Согласно информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это солнечное пятно может представлять угрозу и вызвать солнечные вспышки самого мощного типа - класса X.

По мнению ученых, обращенное к Земле AR3576 может "создавать" полярное сияние, вызвать перебои с радиосвязью и влиять на электронные технологии на Земле.

Кроме того, это солнечное пятно может стать причиной мощных геомагнитных бурь.