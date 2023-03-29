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Видно, как двигаются. Ученые показали, сколько паразитов живет на популярной ягоде (видео)

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Среда 29 марта 2023 20:16
Видно, как двигаются. Ученые показали, сколько паразитов живет на популярной ягоде (видео) Какие паразиты могут жить под поверхностью ягод (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Мы привыкли считать, что хорошо вымытые ягоды являются безопасными. Однако под их поверхностью могут скрываться сотни паразитов. Невооруженным глазом их невозможно заметить, однако под микроскопом можно разглядеть даже то, как они двигаются.

Видео с паразитами, живущими под поверхностью ягод, поделился ресурс IFLScience.

Каких паразитов можно увидеть под микроскопом

Один из пользователей Twitter разместил видео, на котором клубнику рассматривают под микроскопом. На кадрах можно заметить движущихся крошечных жучков.

Некоторые пользователи соцсети усомнились в правдивости видео. Впрочем, исследователи считают, даже если это и подделка, то видео имитирует то, что на самом деле происходит на поверхности клубники.

Подтверждением тому является другое видео, где также рассматривают ягоды под микроскопом. На кадрах заметны разные мелкие клещи, которые живут на клубнике.

Чем опасны эти паразиты

Ученые отмечают, что нет никаких исследований, подтверждающих, что эти крошечные клещи могут чем-то угрожать здоровью человека, который съел такие ягоды.

Один из клещей, зафиксированных на видео, известен как земляничный клещ (Phytonemus pallidus). Такие живут на клубнике и землянике, однако иногда встречаются и на других декоративных растениях. Эти паразиты откладывают яйца на листьях.

На клубнике также нашли обычного паутинного клеща (Tetranychus urticae), который может жить и на других растениях. Эти вредители высасывают питательные вещества из листьев, которые расположены близко к земле.

Есть и другие виды паразитов, обитающих на кустах клубники. Некоторые насекомые способны откладывать яйца внутри клубники, черники и винограда. Например, пятнистокрылые дрозофилы вылупляются внутри ягоды до того, как их личинки выползают наружу.

Раньше мы рассказывали о том, сколько микробов "живет" на чизбургерах из McDonald's.

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