Видно, как двигаются. Ученые показали, сколько паразитов живет на популярной ягоде (видео)

Один из пользователей Twitter разместил видео, на котором клубнику рассматривают под микроскопом. На кадрах можно заметить движущихся крошечных жучков.

Некоторые пользователи соцсети усомнились в правдивости видео. Впрочем, исследователи считают, даже если это и подделка, то видео имитирует то, что на самом деле происходит на поверхности клубники.

Подтверждением тому является другое видео, где также рассматривают ягоды под микроскопом. На кадрах заметны разные мелкие клещи, которые живут на клубнике.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK