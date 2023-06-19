Відмовтеся від цих спецій під час консервації: що можна додавати, а що не варто

Що не варто додавати до консервації

Розмарин та чебрець. Ці трави додадуть консервації пряного аромату. В результаті заготівлі можуть бути занадто насиченими. Тому краще обійтися маленькою гілочкою або взагалі відмовитись.

Лавровий лист. Це всім відома спеція при консервуванні овочів, грибів, риби, м'яса та дичини. Лавровий лист надає смаку будь-якому продукту (крім солодкого). Якщо в рецептурі він вказаний, варто додати зовсім небагато, інакше ви зіпсуєте свої продукти.

А які спеції можна додавати до консервації

Базилік. Добре поєднується з солодким перцем, помідорами та квасолею, огірками, грибами та кабачками.

Коріандр (кінза). Цю спецію використовують для додавання аромату рибним, м'ясним та овочевим консервам.

Гострий перець. Це для тих, хто любить гостру консервацію. Вона надасть пікантності та гостроти маринованим огіркам, помідорам та іншим овочевим асорті.

М'ята та меліса. Ментолового смаку дасть консерваціям м'ята, а меліса – лимонних ноток. Прекрасно поєднуються з усіма овочами.

Часник. Він ідеально поєднується практично з усіма овочами.

Петрушка. Під час консервації господині використовують і корінь, і листя, і насіння.

Кріп. Під час консервування огірків та помідорів використовують суцвіття кропу, які надають різносолам та маринадам особливий пряний аромат та смак.

Тархун. У домашніх заготовках він просто незамінний. Речовини, що містяться в його листі, пригнічують ріст молочнокислих бактерій та покращують смак та запах овочів.

Запашний перець. Його застосовують у вигляді горошку або у меленому вигляді.

Кориця. Її використовують у маринуванні грибів, овочів, фруктів, приготуванні повидла, варення та джемів.

Гвоздики. Така спеція поєднується з різними інгредієнтами у маринадах при консервуванні грибів, овочів, фруктів та риби.

Гірчиця. Зерна гірчиці використовують при консервуванні овочів, грибів, риби.

Селера. Застосовують під час соління та маринування огірків, патисонів, кабачків та грибів.

Хрін. Зазвичай листя хрону застосовують при засолюванні та консервуванні овочів, що надає їм особливого смаку.