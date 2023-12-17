Відмовтеся від цих прикрас, якщо не хочете виглядати старою. Вони додадуть вам 20 років

Прикраси можуть бути чудовим доповненням до будь-якого образу, але важливо обирати їх з розумом. Деякі аксесуари можуть візуально додати вік, перетворюючи свою власницю на стареньку жінку.
Які прикраси не варто носити, якщо ви хочете мати молодий вигляд, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Якщо ви не хочете виглядати старше за свої роки, при цьому залишаючись модною і красивою, вам варто переглянути свої прикраси. Відмовтеся від масивних аксесуарів, таких як об'ємні та візуально важкі сережки. Вони роблять ваші вуха великими, тягнуть мочку і додають вам щонайменше 20 років.
Крім цього, відмовтеся від масивних намист і прикрас з великою кількістю каменів. Крім цього, візуально старять сережки-кільця, які були неймовірно популярними у 90-х.
Ткаож навчіться правильно комбінувати аксесуари. Велика кількість браслетів вже давно вийшли з моди і додадуть вам вік. Це стосується й інших прикрас - якщо їх багато, ви виглядатимете неохайною.
Намиста, браслети та сережки з перлами виглядають дуже красиво, проте підходять не всім. Як виявилось, жінкам зрілого віку варто назавжди відмовитися від таких прикрас.
Звичайно, якщо ви носите сучасні аксесуари з перлами, які не виглядають масивними і дуже кричать про свою ціну, це правило не для вас. Однак якщо у вас у скриньці зберігаються сережки з перлами, які дісталися вам від бабусі або передаються з покоління в покоління - носити їх з модними "луками" точно не вийде. Ви виглядатимете старше за свій вік.
Важливо враховувати такі фактори:
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