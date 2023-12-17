RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Откажитесь от этих украшений, если не хотите выглядеть старой. Они добавят вам 20 лет

Какие украшения портят образ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украшения могут быть прекрасным дополнением к любому образу, но важно выбирать их с умом. Некоторые аксессуары могут визуально добавить возраст, превращая свою владелицу в старушку.

Какие украшения не стоит носить, если вы хотите выглядеть молодо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Какие аксессуары прибавляют возраст

Если вы не хотите выглядеть старше своих лет, при этом оставаясь модной и красивой, вам стоит пересмотреть свои украшения. Откажитесь от массивных аксессуаров, таких как объемные и визуально тяжелые серьги. Они делают ваши уши большими, тянут мочку и добавляют вам минимум 20 лет.

Кроме этого, откажитесь от массивных ожерелий, крупных брошей и украшений с обилием камней. Кроме этого, визуально старят серьги-кольца, которые были невероятно популярны в 90-х.

Также научитесь правильно комбинировать аксессуары. Обилие браслетов уже давно вышли из моды и прибавят вам возраст. Это касается и других украшений - если их много, вы будете выглядеть неопрятной.

Какие украшения старят женщину (фото: freepik.com)

Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг и не вышел ли он из моды

Ожерелья, браслеты и серьги с жемчугом выглядят очень красиво, однако подходят не всем. Как оказалось, женщинам зрелого возраста стоит навсегда отказаться от таких украшений. 

Конечно, если вы носите современные аксессуары с жемчугом, которые не выглядят массивными и слишком кричат о своей цене, это правило не для вас. Однако если у вас в шкатулке хранятся серьги с жемчугом, которые достались вам от бабушки или передаются из поколения в поколения - носить их с модными "луками" точно не получится. Вы будете выглядеть старше своего возраста.

Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг (фото: freepik.com)

Как избежать ошибок при выборе украшений

Важно учитывать следующие факторы:

  • ваш возраст и стиль - если вы молодая женщина, вам подойдут более легкие и изящные украшения, а если вы зрелая женщина - носите более сдержанные и элегантные аксессуары
  • форму вашего лица - если оно у вас круглое, вам подойдут украшения с эффектом визуального удлинения, такие как подвески на колье или длинные серьги. Если у вас треугольное лицо, вам подойдут украшения, которые смягчают угловатые черты - серьги с округлыми формами или колье с крупными бусинами
  • цветотип вашей кожи - если он теплый, вам подойдут украшения из золота, если же холодный - серебро или платина.
Читайте РБК-Украина в Google News
порадиКрасота