Откажитесь от этих украшений, если не хотите выглядеть старой. Они добавят вам 20 лет

Какие аксессуары прибавляют возраст

Если вы не хотите выглядеть старше своих лет, при этом оставаясь модной и красивой, вам стоит пересмотреть свои украшения. Откажитесь от массивных аксессуаров, таких как объемные и визуально тяжелые серьги. Они делают ваши уши большими, тянут мочку и добавляют вам минимум 20 лет.

Кроме этого, откажитесь от массивных ожерелий, крупных брошей и украшений с обилием камней. Кроме этого, визуально старят серьги-кольца, которые были невероятно популярны в 90-х.

Также научитесь правильно комбинировать аксессуары. Обилие браслетов уже давно вышли из моды и прибавят вам возраст. Это касается и других украшений - если их много, вы будете выглядеть неопрятной.

Какие украшения старят женщину (фото: freepik.com)

Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг и не вышел ли он из моды

Ожерелья, браслеты и серьги с жемчугом выглядят очень красиво, однако подходят не всем. Как оказалось, женщинам зрелого возраста стоит навсегда отказаться от таких украшений.

Конечно, если вы носите современные аксессуары с жемчугом, которые не выглядят массивными и слишком кричат о своей цене, это правило не для вас. Однако если у вас в шкатулке хранятся серьги с жемчугом, которые достались вам от бабушки или передаются из поколения в поколения - носить их с модными "луками" точно не получится. Вы будете выглядеть старше своего возраста.

Можно ли женщинам в возрасте носить жемчуг (фото: freepik.com)

Как избежать ошибок при выборе украшений

Важно учитывать следующие факторы: