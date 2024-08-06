Відмовтесь від цього алкоголю і організм скаже вам "дякую": 5 переваг для здоров'я

Багато людей звикли розслаблятись після тяжкого робочого дня за допомогою келиха вина. Як виявилось, відмова від такого алкоголю принесе багато користі організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Якщо відмовитись від вживання вина, то можна суттєво покращити стан організму.

Зменшиться вага

Вино можна вважати потрійною загрозою для ваги та талії. До того ж він підвищує апетит і послаблює силу волі.

Алкоголь містить багато калорій. Стандартний келих вина на 175 мл містить 133 калорії.

Відмова від алкоголю на кілька тижнів у поєднанні зі здоровою дієтою - хороший спосіб схуднути. Але відмова від алкоголю може принести користь вашої талії, адже це повинно спростити вибір здорової їжі і підвищити мотивацію до занять спортом.

Покращиться здоров'я печінки

Печінка є органом, який виконує більшу частину важкої роботи з метаболізму алкоголю.

Ступінь впливу алкоголю на печінку залежить від людини, але жінки, як правило, піддаються підвищеному ризику. Хоча цироз печінки може бути найвідомішим захворюванням печінки, пов’язаним із вживанням алкоголю.

Згодом у печінці накопичується рубцева тканина, яка може призвести до цирозу, що загрожує життю.

Відмова від алкоголю корисна для серця

Червоне вино часто рекомендують як корисний для серця напій, який може знизити ризик серцевих захворювань. Однак деякі дослідження свідчать про те, що у тих, хто не п’є, менший ризик серцево-судинних захворювань.

Ніхто з медиків не радить нікому починати пити, щоб знизити ризик серцевих захворювань.

Покращиться сон

Більшість людей, які відмовилися від вина чи будь-якого іншого алкоголю, почали краще спати.

Вино та інший алкоголь діє як заспокійливий засіб, щоб швидко заснути, але потім це призводить до порушення, низької якості сну пізніше вночі.

До того ж алкоголь може викликати безсоння та денну сонливість.

Шкіра омолодиться

Алкоголь веде до передчасного старіння і може викликати почервоніння, поява плям або опухлість на шкірі. Однак, коли ви перестанете пити вино, то шкіра досить швидко починає здаватися яскравішою, молодшою з меншою кількістю висипань.