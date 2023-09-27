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Вам отказывают в бесплатном лечении: куда жаловаться на нарушение

Украина, Среда 27 сентября 2023 20:33
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Вам отказывают в бесплатном лечении: куда жаловаться на нарушение Что делать, если отказывают в бесплатной медицине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы имеют право пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Однако может случиться так, что вам откажут. Это нарушение ваших прав, поэтому нужно жаловаться в соответствующие учреждения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram рассказывает, куда нужно обращаться, если вам отказывают в бесплатной медицине.

Как оставить жалобу

Вы можете сделать это двумя способами:

Рекомендации по подаче обращения о нарушении прав пациента:

  • укажите ФИО пациента, дату рождения и дату происшедшего
  • правильно укажите название больницы. Разместите код ЕГРПОУ: его можно найти в интернете
  • напишите должность и ФИО лица, требовавшего оплату за услуги, лекарства или другие материалы
  • подробно опишите ситуацию. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
  • укажите свои контакты

Какие бесплатно услуги могут получить украинцы

НСЗУ покрывает большое количество бесплатных обследований, которыми могут пользоваться украинцы:

  • лечение инфаркта для ветеранов
  • протезирование и реабилитация
  • визит к маммологу
  • психологическая поддержка
  • обследование и лечение онкобольных и т. п.

Кроме того, действует программа бесплатного обеспечения лекарствами или возмещение средств за них. Среди категорий препаратов, которые можно получить бесплатно, следующие:

  • лекарственные средства против сердечно-сосудистых заболеваний
  • лекарственные средства для профилактики инсультов и инфарктов
  • лекарственные средства против несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа
  • лекарственные средства для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, а также эпилепсии
  • лекарственные средства для лечения болезни Паркинсона
  • иммуносупрессивные препараты

Раньше мы рассказывали, в каких случаях нельзя принимать обезболивающие таблетки.

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