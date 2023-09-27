Вам отказывают в бесплатном лечении: куда жаловаться на нарушение

Что делать, если отказывают в бесплатной медицине (фото: Freepik)

Украинцы имеют право пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Однако может случиться так, что вам откажут. Это нарушение ваших прав, поэтому нужно жаловаться в соответствующие учреждения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram рассказывает, куда нужно обращаться, если вам отказывают в бесплатной медицине.