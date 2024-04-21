Не відмовляйтеся від цих 10 продуктів, якщо хочете схуднути

Під час дієти люди часто складають "чорні списки", у які вносять безліч продуктів. Але не всі заборони правильні, існує їжа, від якої не варто відмовлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat this, not that .

Які продукти можна їсти на дієті

Під час схуднення багато людей намагаються в усьому себе обмежувати. Але це призводить до зривів та проблем з харчовою поведінкою. Саме тому не варто забороняти собі ці 10 продуктів:

вершкові пасти, пюре та сметанні соуси - ці продукти дійсно вважають "калорійними бомбами", але повна відмова від усього смачного набагато небезпечніша того, що ви будете іноді ласувати чимось вершковим

- ці продукти дійсно вважають "калорійними бомбами", але повна відмова від усього смачного набагато небезпечніша того, що ви будете іноді ласувати чимось вершковим солодкі десерти - замініть надлишок кремів та цукру чимось більш корисним та зробіть десерт більш дієтичним, але не варто повністю відмовляти собі у солодкому

- замініть надлишок кремів та цукру чимось більш корисним та зробіть десерт більш дієтичним, але не варто повністю відмовляти собі у солодкому арахісове масло - воно вважається калорійним, але слабосолоний варіант такого продукту може дійсно допомогти схуднути

- воно вважається калорійним, але слабосолоний варіант такого продукту може дійсно допомогти схуднути картопля - звісно, не йдеться про фрі та жирні страви, але інші варіанти приготування цілком підійдуть, адже цей продукт містить протеїн та може пригнічувати апетит

- звісно, не йдеться про фрі та жирні страви, але інші варіанти приготування цілком підійдуть, адже цей продукт містить протеїн та може пригнічувати апетит гірка листова зелень , така як рукола, крес-салат або кульбаби - вони наситять вас клітковиною й не вдарять по раціону надлишком калорій

, така як рукола, крес-салат або кульбаби - вони наситять вас клітковиною й не вдарять по раціону надлишком калорій зелений чай - цей напій допоможе заспокоїтися, а вашому організму буде легше спалювати калорії, до того ж чай дуже корисний

- цей напій допоможе заспокоїтися, а вашому організму буде легше спалювати калорії, до того ж чай дуже корисний жирна риба - лосось та сардини називають найкращим джерелом білка, вони дуже корисні та допоможуть у схудненні

- лосось та сардини називають найкращим джерелом білка, вони дуже корисні та допоможуть у схудненні гострий перець - у ньому міститься речовина капсаїцин, яка допомагає спалювати жири й покращувати метаболізм

- у ньому міститься речовина капсаїцин, яка допомагає спалювати жири й покращувати метаболізм гороховий протеїн - він дасть додаткову енергію, покращить та нормалізує рівень цукру в крові, а також є чудовою альтернативою іншим видам протеїну

- він дасть додаткову енергію, покращить та нормалізує рівень цукру в крові, а також є чудовою альтернативою іншим видам протеїну фіолетова капуста - хрусткий салат з нею не тільки дасть вам ситість, а ще й багато клітковини, а також зменшить запальні процеси.

Втім, не забувайте враховувати індивідуальні особливості та можливі алергічні реакції на ті чи інші продукти. Будь-які дієти та зміни у раціоні слід узгоджувати з лікарем.