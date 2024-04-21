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Не отказывайтесь от этих 10 продуктов, если хотите похудеть

Воскресенье 21 апреля 2024 21:14
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Не отказывайтесь от этих 10 продуктов, если хотите похудеть Что есть, чтобы похудеть (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во время диеты люди часто составляют "черные списки", в которые вносят множество продуктов. Но не все запреты правильные, существует еда, от которой не стоит отрешаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat this, not that.

Какие продукты можно есть на диете

Во время похудения многие пытаются во всем себя ограничивать. Но это приводит к срывам и проблемам с пищевым поведением. Именно поэтому не стоит запрещать себе эти 10 продуктов:

  • сливочные пасты, пюре и сметанные соусы - эти продукты действительно считают "калорийными бомбами", но полный отказ от всего вкусного гораздо опаснее того, что вы будете иногда лакомиться чем-то сливочным
  • сладкие десерты - замените излишек кремов и сахара чем-нибудь более полезным и сделайте десерт более диетическим, но не стоит полностью отказывать себе в сладком
  • арахисовое масло - оно считается калорийным, но слабосоленый вариант такого продукта может действительно помочь похудеть
  • картофель - конечно, речь не идет о фри и жирных блюдах, но другие варианты приготовления вполне подойдут, ведь этот продукт содержит протеин и может подавлять аппетит
  • горькая листовая зелень, такая как рукола, кресс-салат или одуванчики - они насытят вас клетчаткой и не ударят по рациону избытком калорий
  • зеленый чай - этот напиток поможет успокоиться, а вашему организму будет легче сжигать калории, к тому же чай очень полезен
  • жирная рыба - лосось и сардины называют лучшим источником белка, они очень полезны и помогут в похудении
  • острый перец - в нем содержится вещество капсаицин, помогающее сжигать жиры и улучшать метаболизм
  • гороховый протеин - он даст дополнительную энергию, улучшит и нормализует уровень сахара в крови, а также является прекрасной альтернативой другим видам протеина
  • фиолетовая капуста - хрустящий салат с ней не только даст вам сытость, но еще и много клетчатки, а также уменьшит воспалительные процессы.

Впрочем, не забывайте учитывать индивидуальные особенности и возможные аллергические реакции на те или иные продукты. Любые диеты и изменения в рационе следует согласовывать с врачом.

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