Відмовилися від ботоксу: зірки, які обрали виглядати природно і не шкодують

Памела Андерсон

Памела Андерсон завжди славилася впізнаваною зовнішністю та розкішними формами, які зокрема здобула завдяки пластичним операціям. Проте останні декілька років модель насолоджується своєю природною красою. Вона відмовилася від ботоксу та почала з’являтися на червоних доріжка зовсім без макіяжу або з його мінімальною кількістю. Вона зізнається, що зараз почувається набагато впевненіше й щасливіше, адже прийняла свої зовнішність і вік.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaandersoninstagram)

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі" звела до мінімуму косметичні ін'єкції після невдалих спроб "зупинити" процеси старіння. Роками актриса намагалася виглядати молодше за допомогою ботоксу та філерів, але згодом зрозуміла, що це не приносить їй радості. Тепер вона приділяє більше уваги спортивним заняттям та доглядовим процедурам краси. І, видно, Кортні почувається в гармонії зі своєю зовнішністю.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Джулія Робертс

Джулія Робертс завжди була прихильницею природної краси. Вона не приховує, що протягом своєї кар'єри мала кілька спроб з косметичними процедурами, але так і не стала фанаткою "уколів краси". Джулія обрала виглядати природно і бути собою, ніж намагатися тримати молодість за допомогою ін'єкцій. Так вона почувається гармонійно і щасливо.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Меріл Стріп

Оскароносна акторка Меріл Стріп не приховує свій вік та не намагається боротися з природними процесами, чим надихає мільйони жінок по всьому світу. Вона неодноразово заявляла, що не є прихильницею пластичних операцій. Меріл приймає старіння як частину життя. Актриса завжди підкреслює важливість внутрішньої краси та таланту. У неї є лише один секрет краси: вона ніколи не торкається свого обличчя, адже постійні дотики до обличчя можуть спровокувати запалення.

Меріл Стріп (фото: GettyImages)

Аріана Гранде

Відома співачка вже чотири роки як не використовує косметичні ін'єкції, зокрема ботокс. Вона вирішила відмовитися від "уколів краси" в бік натуральності. Крім того, для Аріани як засновниці косметичного бренду важливо мати природний вигляд. Вона не проти ін'єкцій краси та не виключає, що в майбутню може до них повернутися. Наразі ж зірка насолоджується своїми натуральними рисами та не вважає вікові зміни приводом для суму.

Аріана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)

Енн Гетевей

Енн Гетевей ніколи не зловживала ін'єкціями краси. Вона заявляла, що не є палкою прихильницею операцій чи ботоксу. Водночас не заперечує проти їхнього використання у помірних дозах. Проте для акторки завжди було важливим транслювати назовні свою природність. Вона приймає себе такою, яка є, і радіє життю.

Енн Гетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

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