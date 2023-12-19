Вам відмовили в безкоштовній послузі в лікарні: куди потрібно скаржитися

Алгоритм дій

Насамперед потрібно звернутися за роз'ясненнями до керівника лікарні чи власника закладу охорони здоров'я. Це може бути відповідний орган місцевої влади.

Якщо ж таке спілкування не дало результату, тоді подавайте скаргу до НСЗУ.

Строк розгляду скарги становить 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Однак здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів, переконують у НСЗУ.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта. Зокрема, необхідно вказати такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дату народження (день, місяць, рік народження). У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи.

дата події

правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ.

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, чи відмовлялася надати медичну послугу.

деталі ситуації, яка сталася

сума коштів, яку довелося витратити чи яку вимагали. За наявності додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

контакти для зв'язку. Це дуже важливо, адже інакше втрачається можливість надання відповіді й швидкої зворотної комунікації.

Які порушення можуть бути

Випадки можливих порушень:

вимагання коштів за надання послуг, які гарантовано Програмою медичних гарантій

вимагання купівлі ліків, розхідних матеріалів тощо

примус до сплати "благодійного" внеску до визначеної організації за вказаними реквізитами

вимагання такого внеску готівкою

неетична поведінка співробітників закладу охорони здоров'я

відмова у виписці е-рецепту на "Доступні ліки"

Куди подати скаргу

Подати скаргу до НСЗУ можна: