При відмові можливе відрахування або переведення на контракт. Яке нововведення готують студентам-бюджетникам

Що пропонують змінити

Згідно з законопроєктом, який зараз знаходиться на обговоренні, буде закріплений законодавчо обов'язок студента-бюджетника, укласти договір про працевлаштування у випадку надходження пропозиції від роботодавця.

Це стосується військових:

"Випускники вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за державним замовленням направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства".

Студентів, які вчилися на бюджеті за державним та регіональним замовленням:

"Особи, які здобули вищу освіту за державним або регіональним замовленням, можуть бути направлені для працевлаштування відповідно до законодавства".

Лікарів та педагогів:

"Особам, які здобули вищу освіту за медичною або педагогічною спеціальністю та уклали угоду про працевлаштування не менше трьох років у сільській місцевості, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм".

Як будуть працевлаштовувати студентів

Студенти, які здобувають або здобули вищу освіту за державним або регіональним замовленням, будуть зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як осіб, які шукають роботу.

Далі буде укладений договір про працевлаштування роботодавцем та/або територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, зі здобувачами вищої освіти.

Студентам будуть надані пропозиції про працевлаштування від роботодавців з можливістю укладення трудового договору.

Важливо! Зобов’язання здобувача вищої освіти укласти договір про працевлаштування у випадку надходження відповідної пропозиції від роботодавця є обов’язковою умовою його договору про навчання за державним, регіональним замовленням.

Договір про працевлаштування має бути укладений здобувачем вищої освіти упродовж одного місця з дати отримання відповідної пропозиції від територіального органу центрального органу виконавчої влади.

Договір може бути укладений зі здобувачем вищої освіти після завершення ним половини строку навчання, але не пізніше ніж за шість місяців до закінчення цього строку.

Договір про працевлаштування має передбачати працевлаштування здобувача вищої освіти після завершення ним навчання на строк, не менший за три роки.

Студенти, які підписують такий договір про працевлаштування, мають право на отримання спеціальної академічної стипендії у підвищеному розмірі. Після закінчення навчання, здобувачі освіти, мають виконати зобов'язання по підписаному договору та відпрацювати не менше трьох років.

Підводні каміння для студентів

У разі невиконання (неналежного виконання) умов договору про працевлаштування особою, яка здобула вищу освіту, така особа має компенсувати до відповідного бюджету видатки на виплату спеціальної академічної стипендії здобувачу вищої освіти.

Крім того, якщо студент отримав пропозицію, але не уклав договір про працевлаштування відповідно до пропозицій (при їх наявності), його за власною заявою мають перевести на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Або у разі відмови студента переходити на платне навчання, його відрахують із закладу вищої освіти за порушення умов договору про навчання.

Студент може відмовитись від укладення договору про працевлаштування, що передбачає його вступ на військову службу або на службу до органів охорони правопорядку, та продовжити навчання за державним, регіональним замовленням.

До речі, договір про працевлаштування не може бути укладено для посад, прийом на роботу на які проводиться на основі конкурсного відбору.