Відмова від паління та візит до лікаря. Українцям розказали, як зменшити ризик хвороб серця

Хвороби серця і судин - це провідна причина смертності в Україні. Як і всі хронічні захворювання, вони розвиваються роками, поволі, але незворотно, і залежать від багатьох чинників водночас. Передусім, від способу життя, і уже до нього додаються спадковість, самотність, соціальне становище та вид професійної діяльності.

Як запобігти хворобам серця, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію МОЗ у Facebook.

Як запобігти хворобам серця

Відмовтесь від куріння та нікотиновмісних виробів, споживайте якомога менше алкоголю. Курці втричі більше ризикують померти від серцевого нападу чи раптової зупинки серця та вдвічі від інсульту. Кинути палити та обмежити вживання алкоголю - це найкраще, що ви можете зробити для здоров’я свого серця.

Вимірюйте рівень глюкози в крові, загального холестерину та рівень ліпопротеїнів високої щільності. Здавайте ці аналізи щороку або за призначенням лікаря. У разі цукрового діабету рівень глюкози в крові моніторять постійно.

Тримайте свій артеріальний тиск під контролем: вимірюйте тиск, пийте за призначенням ліки для запобігання гіпертензії, зменште споживання солі (менше соліть їжу та відмовтеся від ковбасних виробів).

Залишайтеся фізично активними в будь-кому віці. Це може бути прогулянка, вправи з гантелями (пляшечками з водою) чи тренувальними гумками тощо, а не важке фізичне навантаження.

Якщо ваш індекс маси тіла перевищує 25, а надто - 30 кг/м2, проаналізуйте з лікарем та/чи психотерапевтом причини набору ваги і складіть план з нормалізації маси тіла. Це непросто, особливо в разі ожиріння, та оптимізувати спосіб життя чи знайти органічну причину набору ваги, якщо вона є, потрібно все одно.

Нормалізуйте свій раціон. Обирайте передусім цільні сезонні місцеві продукти рослинного походження, крупи, нежирну птицю, яйця і рибу. Корисна для серця їжа не містить маргаринів, має мало тваринних жирів, солі та доданого цукру.

Стрес. Пережити важкі часи допомагають вміння толерувати невизначеність, прийняття тих речей, які ми не ладні змінити, та відповідальність за те, що нам підвладно.

Регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря, з яким підписали декларацію, та вчасно проходьте профілактичні скринінги. За необхідності ваш лікар направить вас на ЕКГ.