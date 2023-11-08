Отказ от курения и посещение врача. Украинцам рассказали, как снизить риск болезней сердца

Болезни сердца и сосудов – это ведущая причина смертности в Украине. Как и все хронические заболевания, они развиваются годами, медленно, но необратимо и зависят от многих факторов одновременно. Прежде всего, от образа жизни и уже к нему прилагаются наследственность, одиночество, социальное положение и вид профессиональной деятельности.

Как предотвратить болезни сердца, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.

Как предотвратить болезни сердца

Откажитесь от курения и никотиносодержащих изделий, потребляйте как можно меньше алкоголя. Курильщики втрое рискуют умереть от сердечного приступа или внезапной остановки сердца и вдвое от инсульта. Бросить курить и ограничить употребление алкоголя - это лучшее, что вы можете сделать для здоровья своего сердца.

Измерьте уровень глюкозы в крови, общего холестерина и липопротеинов высокой плотности. Сдавайте эти анализы каждый год или по назначению врача. При сахарном диабете уровень глюкозы в крови мониторят постоянно.

Держите свое АД под контролем: измеряйте давление, пейте по назначению лекарства для предотвращения гипертензии, уменьшите потребление соли (меньше солите пищу и откажитесь от колбасных изделий).

Оставайтесь физически активными в любом возрасте. Это может быть прогулка, упражнения с гантелями (бутылочками с водой) или тренировочными резинками, а не тяжелая физическая нагрузка.

Если ваш индекс массы тела превышает 25, особенно - 30 кг/м2, проанализируйте с врачом и/или психотерапевтом причины набора веса и составьте план по нормализации массы тела. Это непросто, особенно в случае ожирения и оптимизировать образ жизни или найти органическую причину набора веса, если она есть, нужно все равно.

Нормализуйте свой рацион. Выбирайте прежде всего цельные сезонные местные продукты растительного происхождения, крупы, нежирную птицу, яйца и рыбу. Полезная для сердца пища не содержит маргаринов, мало животных жиров, соли и добавленного сахара.

Стресс. Пережить трудные времена помогают умению принимать неопределенность, принятие тех вещей, которые мы не готовы изменить, и ответственность за то, что нам подвластно.

Регулярно посещайте своего семейного врача, с которым подписали декларацию, и проходите профилактические скрининги. При необходимости ваш врач направит вас на ЭКГ.