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Відмова від хрещення дитини - гріх чи ні: пояснення ПЦУ

Чи вважається гріхом відмова від хрещення дитини (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Часто можна почути, що не можна відмовлятися ставати хрещеними батьками дитини, бо це начебто "відхрещування від Господа". Але чи дійсно це так і що про це говорять приписи церкви?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПЦУ у Facebook.

Чи можна відмовлятись ставати хрещеними батьками

Відмовитися від того, щоби стати хрещеним, можна, якщо ви відчуваєте, що не зможете допомогти батькам у релігійному та духовному вихованні дитини.

"Кожний хрещений відповідає перед Богом за свого похресника, тож і вибір ставати чи не ставати хрещеним, має бути лише вашим особистим, добровільним та усвідомленим рішенням", - кажуть священнослужителі.

Вони наголошують, що хрещені батьки повинні не тільки взяти участь у відповідному Таїнстві Церкви, а й взяти на себе відповідальність духовного наставника за певну особу на все життя.

"Це справді дуже важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, підтримкою й опорою для свого похресника, вчителями, провідниками у духовному житті. І не лише в дитинстві: хрещені зобов’язані навчити засад Христової віри свого похресника/похресницю, коли він/вона підросте, допомагати йому/їй, молитися за нього/неї все життя. Це священний обов’язок хрещених батьків", - говорять у ПЦУ.

Чи вважається відмова гріхом

Якщо людина не відчуває моральної і духовної готовності стати хрещеним чи хрещеною, потрібно батькам відверто пояснити причину своєї відмови, адже це в майбутньому вбереже їх від можливих розчарувань та непорозумінь.

"Тож відмовитися стати хрещеними - не гріх. Більшим злом буде потім відмовитися від духовної опіки над похресником, байдужість і небажання виконувати цю важливу місію в житті дитини після Таїнства Хрещення. Адже між дитиною та хрещеними батьками виникають особливі стосунки, засновані на духовній спорідненості", - кажуть священники.

Хто може стати хрещеними батьками

У ПЦУ пояснили, що хрещеними батьками можуть бути повнолітні православні християни, які свідомо беруть на себе відповідні обов’язки.

"Церковних заборон для "перехресного" кумівства (коли хрещеними ваших дітей стають батьки ваших похресників) немає. За усталеною традицією, хрещені батьки не можуть брати шлюб між собою, з рідними батьками охрещеної дитини та зі своєю духовною дитиною", - пояснюють священнослужителі.

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