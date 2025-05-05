Відкриття століття. Вчені випадково знайшли новий орган у людському тілі: і це не жарт

Вчені з Нідерландів заявили про виявлення нового органу в тілі людини. Це відкриття може кардинально змінити розуміння людської анатомії та дати поштовх до нових методів лікування захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журнал " Радіотерапія та онкологія ".

Деталі дослідження

Група вчених під час дослідження раку простати у 2020 році команда дослідників з Нідерландського інституту раку провела серію комп'ютерної томографії та ПЕТ-сканувань пацієнтів, яким вводили радіоактивну глюкозу, що викликає світіння пухлин на знімках - завдяки білку PSMA (який зазвичай присутній у клітинах раку простати).

Коли пацієнтам робили ін'єкції, їхні слинні залози також світилися, що призвело до відкриття нової залози, яку ніколи раніше не бачили.

Потім вони дослідили тканини двох тіл людей, які вже померли і виявили, що структури були схожі на слинні залози, розташовані під язиком.

Було заявлено, що трубчаста слинна залоза розташована позаду носового проходу, поблизу місця, де вона з'єднується з горлом. Ці залози призначені для "змащування та зволоження області горла за носом і ротом".

Після дослідження 100 пацієнтів вчені підтвердили, що кожна людина має новоназвану залозу.

Чому раніше залози не були помічені

Онколог з Нідерландського інституту раку Ваутер Фогель пояснив, що причина, чому залози так довго залишалися непоміченими, ймовірно, полягає в тому, що для їх виявлення потрібна "дуже чутлива візуалізація" і вони "не дуже доступні".

"У людей є три пари великих слинних залоз, але не там. Наскільки нам відомо, єдині слинні або слизові залози в носоглотці мікроскопічно малі, і до 1000 рівномірно розподілені по всій слизовій оболонці. Тож уявіть наше здивування, коли ми їх знайшли", - сказав він.

Це перше відкриття слинних залоз приблизно за 300 років, що робить його дуже особливою знахідкою.

Наявність раніше непомічених двосторонніх макроскопічних слинних залоз у носоглотці людини була запідозрена після візуалізації за допомогою позитронно-емісійної томографії/комп'ютерної томографії з лігандами мембранного антигену простати-специфічного типу (PSMA ПЕТ/КТ).

Після того, як залозу було оглянуто, дослідники використали гістологічне дослідження та 3D-реконструкцію, щоб підтвердити наявність "PSMA-експресуючих" залоз у цій області.