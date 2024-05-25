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Відкрито реєстрацію на новий онлайн-тренінг від Фонду Ахметова!

Фото: відкрито реєстрацію на новий онлайн-тренінг від Фонду Ріната Ахметова! (фото) прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Програма "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!" організовує практичний онлайн-тренінгу "Особливості усиновлення та встановлення опіки/піклування під час війни", який відбудеться 30 травня 2024 року (четвер), з 14:00 до 16:00, на платформі Teams.

Про це повідомляє прес-служба Фонду Ріната Ахметова.

Зареєструйтеся тут: https://bit.ly/4axhOKg

Війна посилила інтерес українців до всиновлення та опіки, збільшила бажання допомагати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, отримати можливість жити й зростати в сімейному оточенні. З особливостями всиновлення та встановлення опіки в умовах війни допоможуть розібратися під час тренінгу експертки:

– Любов Лоріашвілі, психологиня, очільниця відділу Київського міського центру соціальних служб;

– Валентина Березіна, начальниця відділу усиновлення та сімейних форм виховання Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва.

Ключові теми, які розглядатимуться на тренінгу: 

– процедура всиновлення, встановлення опіки/піклування над дітьми, які евакуйовані за межі України;

– особливості обліку кандидатів в усиновлювачі та опікуни під час дії воєнного стану.

Захід буде корисний насамперед кандидатам в усиновителі та опікуни, а також фахівцям та працівникам соціальної сфери, батькам-вихователям ДБСТ, усиновителям, опікунам та прийомним батькам.

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Діти