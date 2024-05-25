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Открыта регистрация на новый онлайн-тренинг от Фонда Ахметова!

Фото: открыта регистрация на новый онлайн-тренинг от Фонда Рината Ахметова! (фото) пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Программа "Ринат Ахметов ‒ Детям. Сиротству ‒ нет!" организует практический онлайн-тренинг "Особенности усыновления и установления опеки/попечительства во время войны", который состоится 30 мая 2024 года (четверг), с 14:00 до 16:00, на платформе Teams.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Зарегистрируйтесь здесь: https://bit.ly/4axhOKg

Война усилила интерес украинцев к усыновлению и опеке, увеличила желание помогать детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, получить возможность жить и расти в семейном окружении. С особенностями усыновления и установления опеки в условиях войны помогут разобраться во время тренинга эксперта:

– Любовь Лориашвили, психологиня, руководитель отдела Киевского городского центра социальных служб;

– Валентина Березина, начальник отдела усыновления и семейных форм воспитания Службы по делам детей и семьи города Киева.

Ключевые темы, которые будут рассматриваться на тренинге:

– процедура усыновления, установления опеки/попечительства над детьми, эвакуированными за пределы Украины;

– особенности учета кандидатов в усыновители и опекуны во время действия военного положения.

Мероприятие будет полезно, прежде всего, кандидатам в усыновители и опекуны, а также специалистам и работникам социальной сферы, родителям-воспитателям ДБСТ, усыновителям, опекунам и приемным родителям.

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Дети