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Відкрито нову літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Відкрито нову літню зміну "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У сучасному дитячому таборі на Закарпатті розпочалася нова зміна "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова для дітей, які постраждали від війни.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Попереду - два тижні, які будуть насичені подіями та активностями. Під час зміни із дітьми працює як команда фонду, так і професіонали медійної сфери.

Зокрема, в гості завітає амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актор та ведучий Олексій Суханов. А ще, сценарист відомого анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" виробництва студії Animagrad FILM.UA Ярослав Войцешек.

Дітлахи мають змогу опанувати сучасні навички блогера: навчитися створювати та презентувати власний блог, розповідати історії, ознайомитися з різними спеціальностями, які можуть зацікавити дитину як хобі або навіть майбутня професія. 

Відпочинок має і творчий напрям - багато практичних занять у цікавій ігровій формі, які допомагають дитині віднайти та реалізувати свої здібності. Як завжди, на дітей чекають ігри, танці та інші захоплюючі розваги на свіжому повітрі.

Також з хлопцями та дівчатами працюють психологи Фонду Ріната Ахметова за спеціальним курсом "Травма війни", який було розроблено фондом. Завдяки психологічній підтримці діти вчаться проживати свої емоції та страхи, долати стрес і травматичний досвід, знаходити шлях до упевненого, щасливого майбутнього.

Участь у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" беруть діти віком від 8 до 14 років, які багато пережили через війну. Серед них - діти, які були депортовані до росії та повернулися в Україну; ті, хто втратив батьків внаслідок війни; дітлахи з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій. 

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.

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