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Открыта новая летняя смена "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Открыта новая летняя смена "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В современном детском лагере в Закарпатье началось новое изменение "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Впереди – две недели, которые будут насыщены событиями и активностями. При смене с детьми работает как команда фонда, так и профессионалы медийной сферы.

В частности, в гости посетит посол музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актер и ведущий Алексей Суханов. А еще сценарист известного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" производства студии Animagrad FILM.UA Ярослав Войцешек.

Дети могут овладеть современными навыками блоггера: научиться создавать и презентовать собственный блог, рассказывать истории, ознакомиться с разными специальностями, которые могут заинтересовать ребенка как хобби или даже будущая профессия.

Отдых имеет и творческое направление – много практических занятий в интересной игровой форме, которые помогают ребенку найти и реализовать свои способности. Как всегда, детей ждут игры, танцы и другие увлекательные развлечения на свежем воздухе.

Также с ребятами работают психологи Фонда Рината Ахметова по специальному курсу "Травма войны", разработанному фондом. Благодаря психологической поддержке ребята учатся проживать свои эмоции и страхи, преодолевать стресс и травматический опыт, находить путь к уверенному, счастливому будущему.

Участие в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают дети в возрасте от 8 до 14 лет, многие пережившие из-за войны. Среди них - дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей в результате войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.

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