Відкриті груди та звабливий погляд: 54-річна Дженніфер Лопес показала нові фото у цікавому вбранні

Дженніфер Лопес досить часто тішить своїх прихильників відвертими фотографіями та сміливими образами і остання фотосесія не стала виключенням.

Про те, в якому вбранні Дженніфер Лопес зачаровує мережу цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Дженніфер Лопес у відвертому вбранні зачарувала прихильників

54-річна американська співачка та акторка показала знімки з нової фотосесії, на яких її зображено у вбранні від італійського дому моди Valentino.

Дженніфер позує в кадрі у трендових штанах широкого крою, які мають модну назву палаццо і чорну вертикальну стрічку, яка ледве прикриває груди, що виглядає дуже звабливо, але не вульгарно.

Такий образ навпаки демонструє красу та естетику жіночого тіла, що особливо важливо у 54 роки. І Лопес постає у такому відкритому вбранні вже не вперше за останній час.

Доповнила свій образ жінка блискучим пальто, яке накинула на плечі. В якості прикрас зірка вибрала простий, але лаконічний срібний хрестик, який не впадає в око та не переймає всю увагу на себе.

Дженніфер Лопес вразила новим образом (фото: instagram.com/jlo)

На нових фотокартках артистка виглядає неймовірно впевненою і дивиться прямо у камеру, не відводячи погляд. Цим самим вона показує, як має оцінювати і подавати себе справжня жінка.

Лопес дуже стежить за собою, своїм тілом, зовнішністю, станом шкіри й ми бачимо на кожному новому фото чудовий результат її роботи над собою, адже Дженніфер може похизуватися кубиками преса, ідеальними формами та стрункими підтягнутими ногами.

Вона є вражаючим прикладом для жінок і пропагує турботу про себе, своє тіло, обличчя, здоров’я та, звісно, внутрішній стан і наповненість.

Адже всі ми знаємо, що всі наші внутрішні негаразди та позитивні стани - проявляються на нашій зовнішності. Про це варто пам'ятати і дивитися на тих жінок, які надихають, як Лопес.