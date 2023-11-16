Открытая грудь и обольстительный взгляд: 54-летняя Дженнифер Лопес показала новые фото в интересном наряде
Дженнифер Лопес довольно часто радует своих поклонников откровенными фотографиями и смелыми образами, последняя фотосессия не стала исключением.
О том, в каком наряде Дженнифер Лопес очаровывает сеть на этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу звезды.
Дженнифер Лопес в откровенном наряде очаровала поклонников
54-летняя американская певица и актриса показала снимки с новой фотосессии, на которых она изображена в наряде от итальянского дома моды Valentino.
Дженнифер позирует в кадре в трендовых штанах широкого кроя, имеющих модное название палаццо и черную вертикальную ленту, которая едва прикрывает грудь, что выглядит очень соблазнительно, но не вульгарно.
Такой образ наоборот демонстрирует красоту и эстетику женского тела, что особенно важно в 54 года. И Лопес предстает в таком открытом наряде уже не первый раз за последнее время.
Дополнила свой образ женщина блестящим пальто, которое накинула на плечи. В качестве украшений звезда выбрала простой, но лаконичный серебряный крестик, который не бросается в глаза и не перенимает все внимание на себя.
Дженнифер Лопес поразила новым образом (фото: instagram.com/jlo)
На новых фото артистка выглядит невероятно уверенной и смотрит прямо в камеру, не отводя взгляд. Тем самым она показывает, как должна оценивать и преподносить себя настоящая женщина.
Лопес очень следит за собой, своим телом, внешностью, состоянием кожи и мы видим на каждом новом фото отличный результат ее работы над собой, ведь Дженнифер может похвастаться кубиками пресса, идеальными формами и стройными подтянутыми ногами.
Она является поразительным примером для женщин и пропагандирует заботу о себе, своем теле, лице, здоровье и, конечно, внутреннем состоянии и наполненности.
Ведь все мы знаем, что все наши внутренние неурядицы и положительные состояния - проявляются на нашей внешности. Об этом стоит помнить и смотреть на женщин, которые вдохновляют как Лопес.
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