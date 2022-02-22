Ученые выяснили, что видит человек во время смерти

Отмечается, что запись активного мозга зафиксировали на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 87-летнего пациента с эпилепсией. За ним непрерывно наблюдали, чтобы отслеживать нападения, но внезапно он умер.

Также ученые измерили 900 секунд мозговой активности во время смерти и сосредоточили внимание на том, что произошло за 30 секунд до и после того, как сердце перестало биться.

Специалисты выяснили, что перед смертью в мозге особенно активными были гамма-волны. Отмечается, что они участвуют в процессах сновидения, медитации и воспоминаний.

Что человек видит во время смерти

Ученые с помощью генерации колебаний выяснили, что мозг непосредственно перед смертью может воспроизводить воспоминания о важных жизненных событиях. К тому же проведя анализ, ученые узнали, что даже когда глаза наших близких закрыты и они готовы оставить нас, их мозг может воспроизводить самые приятные моменты из прошлого,

Также специалисты отметили, что мозг человека способен скоординировано работать даже после того, как через него перестанет циркулировать кровь.

Однако, отмечается, что исследование было проведено с участием только одного человека, причем его мозг был поврежден эпилепсией.