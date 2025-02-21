Виділяє канцерогени. Названо найгіршу олію, яку купують майже всі українців

Яка олія найгірша?

Фахівці відзначають, що найгіршою олією для смаження є соняшникова, яку активно купують українці. Це зумовлено її складом, низькою стійкістю до нагрівання та високим вмістом омега-6 жирних кислот.

Чому соняшникова олія небезпечна для смаження?

Низька температура димлення

Температура димлення - це межа, при якій олія починає горіти та виділяти токсичні речовини. У рафінованої соняшникової олії цей показник коливається від 200°C до 230°C, а у нерафінованої - близько 107°C. Це означає, що при смаженні на сильному вогні вона може виділяти канцерогенні речовини, зокрема альдегіди та акролеїн.

Окислення та утворення трансжирів

Соняшникова олія містить велику кількість поліненасичених жирних кислот, які швидко окислюються під час термічної обробки. Це може призводити до утворення трансжирів – шкідливих сполук, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння.

Високий вміст омега-6 жирних кислот

Хоча омега-6 є необхідними для організму, їх надмірне споживання без достатньої кількості омега-3 може спричиняти запальні процеси, порушення обміну речовин та підвищення рівня "поганого" холестерину.

Може сприяти розвитку хронічних захворювань

Дослідження показують, що надмірне вживання соняшникової олії може сприяти розвитку серцево-судинних хвороб, ожиріння, а також підвищенню рівня окисного стресу в організмі.

Яку олію краще використовувати для смаження?

Фахівці рекомендують обирати олії, які мають високу температуру димлення та стабільні при нагріванні:

Оливкова олія (рафінована)

Вона містить багато антиоксидантів, має високу температуру димлення (близько 240°C).

Кокосова олія

Такий продукт складається переважно з насичених жирів, що робить її стійкою до нагрівання (димлення – 232°C).

Авокадова олія

Це одна з найкращих для смаження, адже витримує до 270°C.

Топлене масло (гхі)

Воно має високу температуру димлення (близько 250°C) та приємний вершковий смак.

Кукурудзяна олія

Стабільна при смаженні, її температура димлення - 232°C.

Що робити, якщо ви використовуєте соняшникову олію?

Уникайте смаження на сильному вогні - краще тушкувати або використовувати олію для холодних страв. Не використовуйте ту саму олію кілька разів, адже при повторному нагріванні вона окислюється ще більше. Чергуйте соняшникову олію з іншими, більш корисними для термічної обробки.