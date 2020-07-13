ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В сети показали видео с популярного украинского курорта: людей нет, цены космические

Затока, Понедельник 13 июля 2020 14:35
В сети показали видео с популярного украинского курорта: людей нет, цены космические
Отдых в Затоке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы возмутились стоимостью отдыха в Затоке

Лето в Украине в самом разгаре и в связи с карантином все больше людей выбирают местные курорты. Но, как оказалось, на побережье Черного моря, а именно в Затоке не так уж много туристов. Все дело в том, что номер на двоих с кондиционером и без кухни обойдется в 45 евро, то есть 1300 гривен.

Об этом в своем видеоблоге сообщил путешественник Евгений Панюта, который ездит по Украине и делает обзоры курортов.

Он отметил, что на самом курорте холодно и нет людей. Также он отметил, что они с супругой остановились в отеле "Ирина", который и предлагает отдых по таким ценам.

Отдых в Затоке по заоблачным ценам

Украинцы под видео возмутились такими ценами. Они отмечают, что на самом курорте грязно и он не стоит таких денег.

  • Был в Затоке два предыдущих года, прошлый год впечатления не очень. Превратили Затоку в помойку, все грязно. Энная часть туристов в Затоке это белорусы, этим и можно объяснить отсутствие туристов.
  • Затока - это не чистое море, а примесь лимана! Вода не соленая как в Черном море. Да да да, КОМАРЫ!!!!! ОГРОМНЫЕ !!!!! Это визитка Заточки - там все в камышах.!!!!! Людей нет, а цены держат! За что 1300? Самый простой номер без своей кухни, нормального шкафа, стола, тумбочек, примитивный санузел.
  • Вчера приехала с Затоки, станция Лиманская, медуз утром не было вообще, в обед очень много и маленькие.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте пронеслось два смерча.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Затока
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь