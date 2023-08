Відео imagine Dragons про хлопчика Сашу з-під Миколаєва номіновано на MTV Video Music Awards

Про що кліп Imagine Dragons

Кліп гурту Imagine Dragons на пісню Crushed був знятий у селищі Новогригорівка Миколаївської області. Цей населений пункт був у російській окупації п'ять місяців і майже повністю зруйнований.

Головним героєм кліпу став 14-річний хлопчик Сашко, який через російське вторгнення втратив свій будинок. Дитина вижила завдяки тому, що ховалась у бомбосховищі, звідки вона вибралася лише тоді, коли до селища зайшли українські військові.

Посилання цієї відеороботи - стійкість дитини та віра у швидку перемогу. Наприкінці відео з'являються слова: "Саша та його родина сподіваються відновити свій будинок. Як і багато інших. Вони все ще тут".

Режисером короткометражки став Тай Арнольд, друг UNITED24 та автор багатьох популярних відеокліпів. Його головне посилання - підтримати напрям "Відновлення України".

Арнольд уже багато років співпрацює з Imagine Dragons і під час гуманітарної місії він познайомився із Сашком у Новогригорівці, куди привіз допомогу. Так народилася ідея відео.

До речі, наприкінці червня 2023 року будівельники розпочали відновлення будинку Сашка та його родини.

Список усіх номінантів Video for Good

Alicia Keys - If I Ain't Got You (Orchestral)

Bad Bunny - El Apagón - Aquí Vive Gente

Demi Lovato - Swine

Dove Cameron — Breakfast

Imagine Dragons - Crushed

Maluma - La Reina

Як проголосувати за відео з Сашком

Особливістю цієї премії є те, що переможців визначають глядачі. Потрібно зайти на сайт MTV, вибрати потрібну категорію та проголосувати за переможця – ось за цим посиланням.