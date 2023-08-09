Відео imagine Dragons про хлопчика Сашу з-під Миколаєва номіновано на MTV Video Music Awards

Відеокліп на пісню Crushed гурту Imagine Dragons потрапив до списку номінантів на престижну музичну премію MTV VIDEO Music Awards. Робота буде представлена в номінації Найкраще відео із соціальним посланням - Video for Good.
Що відомо про цей кліп і про що там мова – читайте у матеріалі нижче.
Кліп гурту Imagine Dragons на пісню Crushed був знятий у селищі Новогригорівка Миколаївської області. Цей населений пункт був у російській окупації п'ять місяців і майже повністю зруйнований.
Головним героєм кліпу став 14-річний хлопчик Сашко, який через російське вторгнення втратив свій будинок. Дитина вижила завдяки тому, що ховалась у бомбосховищі, звідки вона вибралася лише тоді, коли до селища зайшли українські військові.
Посилання цієї відеороботи - стійкість дитини та віра у швидку перемогу. Наприкінці відео з'являються слова: "Саша та його родина сподіваються відновити свій будинок. Як і багато інших. Вони все ще тут".
Режисером короткометражки став Тай Арнольд, друг UNITED24 та автор багатьох популярних відеокліпів. Його головне посилання - підтримати напрям "Відновлення України".
Арнольд уже багато років співпрацює з Imagine Dragons і під час гуманітарної місії він познайомився із Сашком у Новогригорівці, куди привіз допомогу. Так народилася ідея відео.
До речі, наприкінці червня 2023 року будівельники розпочали відновлення будинку Сашка та його родини.
Alicia Keys - If I Ain't Got You (Orchestral)
Bad Bunny - El Apagón - Aquí Vive Gente
Demi Lovato - Swine
Dove Cameron — Breakfast
Imagine Dragons - Crushed
Maluma - La Reina
Особливістю цієї премії є те, що переможців визначають глядачі. Потрібно зайти на сайт MTV, вибрати потрібну категорію та проголосувати за переможця – ось за цим посиланням.
До речі, ми розповідали деталі про зйомки кліпу Imagine Dragons в Україні.
А також писали про те, як український хлопчик Сашко потрапив у кліп всесвітньо відомого гурту.