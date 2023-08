Видео imagine Dragons про мальчика Сашу из-под Николаева номинировано нa MTV Video Music Awards

О чем клип Imagine Dragons

Клип группы Imagine Dragons на песню Crushed был снят в поселке Новогригоровка Николаевской области. Этот населенный пункт был в российской оккупации пять месяцев и его почти полностью разрушили.

Главным героем клипа стал 14-летний мальчик Саша, который из-за российского вторжения потерял свой дом. Ребенок выжил благодаря тому, что прятался в бомбоубежище, откуда он выбрался только тогда, когда в поселок зашли украинские военные.

Посыл этой видеоработы - стойкость ребенка и вера в скорую победу. В конце видео появляются слова: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".

Режиссером короткометражки стал Тай Арнольд, друг UNITED24 и автор многих популярных видеоклипов. Его главный посыл - поддержать направление "Восстановление Украины".

Арнольд уже много лет сотрудничает с Imagine Dragons и во время гуманитарной миссии он познакомился с Сашей в Новогригоровке, куда привез помощь. Так родилась идея для видео.

Кстати, в конце июня 2023 года строители приступили к восстановлению дома Саши и его семьи.

Список всех номинантов Video for Good

Alicia Keys — If I Ain’t Got You (Orchestral)

Bad Bunny — El Apagón — Aquí Vive Gente

Demi Lovato — Swine

Dove Cameron — Breakfast

Imagine Dragons — Crushed

Maluma — La Reina

Как проголосовать за видео с Сашей

Особенностью этой премии является то, что победителей определяют зрители. Нужно зайти на сайт MTV, выбрать нужную категорию и проголосовать за победителя - вот по этой ссылке.