Видео imagine Dragons про мальчика Сашу из-под Николаева номинировано нa MTV Video Music Awards

Видеоклип на песню Crushed группы Imagine Dragons попал в список номинантов на престижную музыкальную премию MTV VIDEO Music Awards. Работа будет представлена в номинации Лучшее видео с социальным посланием - Video for Good.
Что известно об этом клипе и о чем там речь - читайте в материале ниже.
Клип группы Imagine Dragons на песню Crushed был снят в поселке Новогригоровка Николаевской области. Этот населенный пункт был в российской оккупации пять месяцев и его почти полностью разрушили.
Главным героем клипа стал 14-летний мальчик Саша, который из-за российского вторжения потерял свой дом. Ребенок выжил благодаря тому, что прятался в бомбоубежище, откуда он выбрался только тогда, когда в поселок зашли украинские военные.
Посыл этой видеоработы - стойкость ребенка и вера в скорую победу. В конце видео появляются слова: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".
Режиссером короткометражки стал Тай Арнольд, друг UNITED24 и автор многих популярных видеоклипов. Его главный посыл - поддержать направление "Восстановление Украины".
Арнольд уже много лет сотрудничает с Imagine Dragons и во время гуманитарной миссии он познакомился с Сашей в Новогригоровке, куда привез помощь. Так родилась идея для видео.
Кстати, в конце июня 2023 года строители приступили к восстановлению дома Саши и его семьи.
Alicia Keys — If I Ain’t Got You (Orchestral)
Bad Bunny — El Apagón — Aquí Vive Gente
Demi Lovato — Swine
Dove Cameron — Breakfast
Imagine Dragons — Crushed
Maluma — La Reina
Особенностью этой премии является то, что победителей определяют зрители. Нужно зайти на сайт MTV, выбрать нужную категорию и проголосовать за победителя - вот по этой ссылке.
Кстати, ранее мы рассказывали детали о съемках клипа Imagine Dragons в Украине.
А также писали о том, как украинский мальчик Саша попал в клип всемирно известной группы.