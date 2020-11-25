Врач назвал два опасных симптома коронавируса, когда нужно вызывать "скорую"

Названы опасные симптомы коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Врач назвал симптомы коронавируса, требующие безотлагательной помощи

Врач рассказал про самые опасные симптомы коронавируса, при которых нужно срочно вызывать "скорую" помощь.

По словам медика Ярослава Ашихмина, безотлагательно вызывать бригаду "неотложки" нужно, если у вас появилась одышка, а температура не снижается на протяжение нескольких дней.

"При серьезном ухудшении самочувствия, когда есть одышка, температура тела держится два-три дня выше 39 градусов, то нужно вызывать скорую", - отмечает медик.

Врач также добавил, что не нужно заниматься самолечением или же прибегать ко "всяким БАДам, иммуномодуляторам" и прочим непроверенным средствам.

По его словам, препараты для профилактики коронавируса не работают, а лечение заболевания пока что остается на уровне залечивания симптомов.

Ранее украинский врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, когда больной коронавирусом уже точно не заразен.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения поделились позитивным прогнозом относительно коронавирусом. Директор ведомства заявил, что побороть пандемию COVID-19 вполне реально.

Тем временем в Украине 13 882 новых случая коронавируса по состоянию на среду, 25 ноября. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.