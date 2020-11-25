Відео дня: ось так потрібно робити дихальну гімнастику при COVID-19

Як треба правильно дихати при коронавірусі (фото: freepik)

Фітнес-тренер розповіла, як правильно дихати при легкій формі коронавірусу

При легкій формі коронавірусу допоможе дихальна гімнастика. Фітнес-тренер розповіла, як правильно дихати, і які вправи робити, щоб перенести хворобу без особливих проблем.

Експерт Ксенія Литвинова поділилася актуальними вправами у програмі Сніданок з 1+1.

1. Ходьба по вулиці. При цьому важливо пам'ятати про те, щоб убезпечити оточуючих від можливого зараження. Ідеально, звичайно, якщо біля вас є ліс, де маску можна зняти і подихати.

"Обов'язково. Ми не лежимо, а ходимо і дихаємо", - говорить Литвинова.

Вихідне положення інших вправ - сидячи. Потрібно робити їх 8-16 разів.

2. Підніміть плечі вгору, вдихніть носом. Опускаючи плечі, видихніть через рот. При цьому дихальна система насичується повітрям.

3. Підніміть вгору зігнуті руки на вдиху носом, на видиху через рот - різко опустіть вниз.

4. Зігнуті в ліктях руки по черзі заводимо за голову. На вдиху піднімаємо, на видиху - опускаємо.

5. Підніміть зігнуті в плечах руки паралельно підлозі до підборіддя. На вдиху носом підйом, на видиху - опускаємо. Видихати потрібно ротом і повільніше, ніж вдихати.

6. Відведіть зігнуті в ліктях руки назад (лікті опущені). Відводимо на вдиху носом, повертаєте на видиху ротом.

Ці вправи бажано робити тричі на день. Якщо складно, можна почати робити по кілька рухів, і поступово збільшувати до 32-х.

Фітнес-тренер розповіла про дихальну гімнастику (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

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