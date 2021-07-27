Вы видели который час? В Киеве полиция отказалась помогать девушке, попавшей в беду

Девушке удалось отследить местонахождение украденной техники, но следователь положил трубку и отказался помогать ей. Жертва попросила у подписчиков помощи и спросила, что же ей делать.

"Мой украденный ноутбук сейчас на Лобановского 4-д. Следователь полиции сказал: "Вы видели который час?" и положил трубку. Что делать?" - спросила Наталья в соцсети.

Судя по скриншоту, украденный ноутбук MacBook Air находился по адресу Лобановского, 4д.

В комментариях подписчики Натальи порекомендовали ей немедленно привлекать еще полицию и ехать по адресу за ноутбуком.