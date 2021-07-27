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Вы видели который час? В Киеве полиция отказалась помогать девушке, попавшей в беду

Автор: Людмила Жукова

В Киеве полиция отказалась помочь девушке, у которой украли ноутбук.

Об этом сама жертва Наталья Вагнер сообщила на странице в Facebook.

Девушке удалось отследить местонахождение украденной техники, но следователь положил трубку и отказался помогать ей. Жертва попросила у подписчиков помощи и спросила, что же ей делать.

"Мой украденный ноутбук сейчас на Лобановского 4-д. Следователь полиции сказал: "Вы видели который час?" и положил трубку. Что делать?" - спросила Наталья в соцсети.

Судя по скриншоту, украденный ноутбук MacBook Air находился по адресу Лобановского, 4д.

В комментариях подписчики Натальи порекомендовали ей немедленно привлекать еще полицию и ехать по адресу за ноутбуком.

  • Ехать забирать и вызывать милицию!
  • И ехать контролировать самой туда с нарядом. И жалобу на этих написать!!
  • Набрать еще раз. Если батарея умрет, сигнал будет потерян. Одно только непонятно - как полиция в высотке среди ночи его найдет. Ордера на обыск у них ведь нет, а позвонив в двери им либо не откроют, либо даже если и откроют, то не признаются в краже.
  • Писать в соответствующий орган заявление о бездействии представителя следственного органа.
  • Чисто теоретически mac должен работать по системе airtag, когда рядом есть устройство подключенное к интернету/gps — должен подать более точный сигнал. Приехать и потусить где-то рядом, с надеждой, что мак подаст сигнал. И можно включить на нем поиск, так он себя выдаст, возможно, его открыли на вайфай в кафе.

Как мы ранее писали, у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит.

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Киевполиция