Нова пошта може не прийняти у вас ці речі: як правильно рахувати об’ємну вагу

Існують такі основні типи відділень:

Ті, які приймають до 30 кг. Це, як правило невеличкі відділення, в яких не передбачено великий склад і під’їзд великих вантажівок.

Вантажні – які приймають відправлення понад 30 кг. Таких відділень менше і вони займають більшу площу, часто знаходяться у віддалених районах населених пунктів.

Мінівідділення, які приймають до 10 кг.

Що таке 30 кг?

Мова йде не про фактичну вагу, а про об’ємну. Щоб її розрахувати існує спеціальна формула:

Об’ємна вага (кг) = Д (см) х Ш (см) х В (см) : 4000

або Об’єм вантажу (куб. м.) х 250

Наприклад, фактична вага книги = 400 г (0,4 кг). Тоді як об’ємна = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.

Звісно з невеликими речами у вас незначний ризик, що у невантажному відділенні товар не приймуть. Однак при відправленні габаритних вантажів краще переміряти і зайвий раз переконатися.

Також враховуйте, що при кур’єрській доставці відправлення до 30 кг при підйомі на поверх безкоштовні, а все, що більше – за визначеними Новою поштою тарифами.

Які відділення приймають відправлення до 30 кг, а які – більше, можна дізнатися за посиланням тут.