Нова пошта може не прийняти у вас ці речі: як правильно рахувати об’ємну вагу

Перед відправкою будь-якого товару Новою поштою варто переконатися, що відділення, куди ви збираєтеся, прийме його.
Як не помилитися при відправці – дивіться нижче в матеріалі Styler.
Мова йде не про фактичну вагу, а про об’ємну. Щоб її розрахувати існує спеціальна формула:
Наприклад, фактична вага книги = 400 г (0,4 кг). Тоді як об’ємна = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.
Звісно з невеликими речами у вас незначний ризик, що у невантажному відділенні товар не приймуть. Однак при відправленні габаритних вантажів краще переміряти і зайвий раз переконатися.
Також враховуйте, що при кур’єрській доставці відправлення до 30 кг при підйомі на поверх безкоштовні, а все, що більше – за визначеними Новою поштою тарифами.
Які відділення приймають відправлення до 30 кг, а які – більше, можна дізнатися за посиланням тут.
Раніше ми писали, які речі потребують додаткового пакування на Новій пошті.
Також читайте, які речі не можна надсилати взагалі.