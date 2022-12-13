Новая почта может не принять у вас эти вещи: как правильно считать объемный вес

Перед отправкой любого товара Новой почтой следует убедиться, что отделение, куда вы собираетесь, примет его.
Как не ошибиться при отправке – смотрите ниже в материале Styler.
Речь идет не о фактическом весе, а об объемном. Чтобы ее рассчитать существует специальная формула:
К примеру, фактический вес книги = 400 г (0,4 кг). В то время как объемный = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.
Конечно, с небольшими вещами у вас незначительный риск, что в негрузовом отделении товар не примут. Однако при отправке габаритных грузов лучше перемерить и лишний раз убедиться.
Также учитывайте, что при курьерской доставке отправки до 30 кг при подъеме на этаж бесплатны, а все, что больше – по определенным Новой почтой тарифам.
Какие отделения принимают отправку до 30 кг, а какие – больше, можно узнать по ссылке здесь.
Ранее мы писали, какие вещи нуждаются в дополнительной упаковке на Новой почте.
Также читайте, какие вещи нельзя отправлять вообще.