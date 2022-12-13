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Новая почта может не принять у вас эти вещи: как правильно считать объемный вес

В Новой почте рассказали о правилах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Перед отправкой любого товара Новой почтой следует убедиться, что отделение, куда вы собираетесь, примет его.

Как не ошибиться при отправке – смотрите ниже в материале Styler.

Существуют такие основные типы отделений:

  • Те, что принимают до 30 кг. Это, как правило, небольшие отделения, в которых не предусмотрен большой склад и подъезд больших грузовиков.
  • Грузовые – принимающие отправку более 30 кг. Таких отделений меньше и занимают они большую площадь, часто находятся в отдаленных районах населенных пунктов.
  • Мини-отделения, принимаемые до 10 кг.

Что такое 30 кг?

Речь идет не о фактическом весе, а об объемном. Чтобы ее рассчитать существует специальная формула:

  • Объемный вес (кг) = Д(см) х Ш(см) х В(см): 4000
  • или Объем груза (куб. м.) х 250

К примеру, фактический вес книги = 400 г (0,4 кг). В то время как объемный = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.

Конечно, с небольшими вещами у вас незначительный риск, что в негрузовом отделении товар не примут. Однако при отправке габаритных грузов лучше перемерить и лишний раз убедиться.

Также учитывайте, что при курьерской доставке отправки до 30 кг при подъеме на этаж бесплатны, а все, что больше – по определенным Новой почтой тарифам.

Какие отделения принимают отправку до 30 кг, а какие – больше, можно узнать по ссылке здесь.

Ранее мы писали, какие вещи нуждаются в дополнительной упаковке на Новой почте.

Также читайте, какие вещи нельзя отправлять вообще.

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