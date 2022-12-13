Новая почта может не принять у вас эти вещи: как правильно считать объемный вес

Существуют такие основные типы отделений:

Те, что принимают до 30 кг. Это, как правило, небольшие отделения, в которых не предусмотрен большой склад и подъезд больших грузовиков.

Грузовые – принимающие отправку более 30 кг. Таких отделений меньше и занимают они большую площадь, часто находятся в отдаленных районах населенных пунктов.

Мини-отделения, принимаемые до 10 кг.

Что такое 30 кг?

Речь идет не о фактическом весе, а об объемном. Чтобы ее рассчитать существует специальная формула:

Объемный вес (кг) = Д(см) х Ш(см) х В(см): 4000

или Объем груза (куб. м.) х 250

К примеру, фактический вес книги = 400 г (0,4 кг). В то время как объемный = 27 х 20 х 1 : 4000 = 0,135 кг.

Конечно, с небольшими вещами у вас незначительный риск, что в негрузовом отделении товар не примут. Однако при отправке габаритных грузов лучше перемерить и лишний раз убедиться.

Также учитывайте, что при курьерской доставке отправки до 30 кг при подъеме на этаж бесплатны, а все, что больше – по определенным Новой почтой тарифам.

Какие отделения принимают отправку до 30 кг, а какие – больше, можно узнать по ссылке здесь.