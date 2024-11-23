Віддадуть останнє. Які знаки Зодіаку є найвідданішими друзями

Вірність - це те, що є найважливішим, коли йдеться про дружбу, і ці чотири астрологічні символи знають про це не з чуток.

Хто опинився у списку найвідданіших друзів і чому, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Thought Сatalog .

Скорпіон

Він є дуже відданим своїм найближчим і зробить для них усе можливе. Але йому самому важко довіритися комусь, адже Скорпіон дуже боїться зради. І якщо ви справді хочете заслужити довіру цього знаку, то скажіть йому, що ви чесні перед ним та щирі.

Рак

Він готовий віддати вам свою сорочку, якщо ви його про це попросите. Цей знак є абсолютно безкорисливим і відданим, і коли справа стосується його близьких людей, Рак залишається для них найдобрішим та найщедрішим.

Козоріг

Це один із найстійкіших астрологічних символів. Він вважає дружбу ще одним своїм обов'язком, зоною відповідальності, яку вважає за честь мати. Козоріг прагне бути у стосунках відданим, турботливим та чесним.

Телець

Він стане одним із найвірніших друзів, які у вас коли-небудь були. Телець обожнює комфорт і послідовність, і у дружбі ці фактори також є для нього дуже важливими. Як і Козоріг, Телець вибагливо вибирає власне оточення та залишається доволі критичним.