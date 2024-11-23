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Отдадут последнее. Какие знаки Зодиака - самые преданные друзья

Суббота 23 ноября 2024 12:02
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Отдадут последнее. Какие знаки Зодиака - самые преданные друзья Какие астрологические символы являются лучшими друзьями для других (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Верность - это то, что является самым важным, когда речь идет о дружбе, и эти четыре астрологических символа знают об этом не понаслышке.

Кто оказался в списке самых преданных друзей и почему, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Thought Сatalog.

Скорпион

Он очень предан своим близким и сделает для них все возможное. Но ему самому трудно довериться кому-то, ведь Скорпион очень боится предательства. И если вы действительно хотите заслужить доверие этого знака, то скажите ему, что вы честны перед ним и искренни.

Рак

Он готов отдать вам свою рубашку, если вы его об этом попросите. Этот знак абсолютно бескорыстен и предан, и когда дело касается его близких людей, Рак остается для них самым добрым и щедрым.

Козерог

Это один из самых стойких астрологических символов. Он считает дружбу еще одной своей обязанностью, зоной ответственности, которую считает честью иметь. Козерог стремится быть в отношениях преданным, заботливым и честным.

Телец

Он станет одним из самых верных друзей, которые у вас когда-нибудь были. Телец обожает комфорт и последовательность, и в дружбе эти факторы также для него очень важны. Как и Козерог, Телец требовательно выбирает собственное окружение и остается достаточно критичным.

Также мы писали о знаках Зодиака, которые привыкли называть вещи своими именами.

А еще узнаете, какие астрологические символы не будут просить других о помощи.

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