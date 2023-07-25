Відчуваєте оніміння рук протягом дня? Невролог розповіла, чому це відбувається

Про що говорить оніміння рук

У медичній термінології це відчуття називають синдромом карпального каналу. Він розвивається внаслідок стиснення серединного нерва.

Анатомічно це стається через те, що нерв проходить через своєрідний тунель, утворений кістками зап'ястя та зв'язкою. Якщо сухожилля чи тканини в цьому каналі набрякають, виникає біль чи поколювання у великому, вказівному, середньому та безіменному пальці. Іноді ці відчуття виникають одночасно.

Де розташований серединний нерв (фото: instagram.com/nevrolozhka)

Найчастіше симптоми синдрому проявляються вночі, таким чином порушуючи сон. Протягом дня оніміння чи поколювання може виникнути під час водіння, тримання гаджетів чи роботі з ними.

Хто потрапляє в зону ризику

Найвища ймовірність розвитку синдрому в цих категорій людей:

ті, хто працює руками та виконує повторювані одноманітні або сильні стискальні рухи

люди з надмірною вагою

хворі на цукровий діабет, ревматоїдний артрит, гіпотиреоз

вагітні, однак симптоми проходять після пологів

Разом із тим дослідження показують, що жінки частіше за чоловіків можуть страждати на синдром карпального каналу.

Як перевірити себе на наявність синдрому

Для цього існує три тести, більшість з яких можна виконати самостійно вдома.

Тест Фалена

Складіть зап'ястя разом пальцями донизу та потримайте їх так одну хвилину. Якщо відчуваєте оніміння чи поколювання, це може свідчити про наявність синдрому карпального каналу.

Тест Тінеля

Для цього вам потрібен неврологічний молоток. Виведіть долоню в положення доверху та трошки опустіть. Молоточком потрібно наносити не сильні удари в місце розташування карпального каналу. Виникнення болю говорить про наявність синдрому.

Тест Дуркана

Долоню потрібно зігнути в положення 90 градусів. При цьому потрібно робити невеликі натиски в ділянці, де зв'язка перетинає серединний нерв. Знову-таки: відчуття оніміння може свідчити про синдром карпального каналу.