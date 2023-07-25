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Чувствуете онемение рук в течение дня? Невролог рассказала, почему это происходит

Почему немеют руки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Для современных людей, которые часто за рулем или с гаджетами, онемение рук и покалывание в кончиках пальцев стало распространенной проблемой. Ее нельзя просто игнорировать, ведь такой симптом может свидетельствовать о серьезных неврологических проблемах.

Как решать такую проблему, рассказала невролог Анастасия Рахнянская на своей странице в Instagram.

О чем говорит онемение рук

В медицинской терминологии это ощущение называют синдромом карпального канала. Он развивается вследствие сжатия срединного нерва.

Анатомически это происходит из-за того, что нерв проходит через своеобразный туннель, образованный костями запястья и связкой. Если сухожилия или ткани в этом канале отекают, возникает боль или покалывание в большом, указательном, среднем и безымянном пальце. Иногда эти ощущения возникают одновременно.

Где расположен срединный нерв (фото: instagram.com/nevrolozhka)

Чаще симптомы синдрома проявляются ночью, таким образом нарушая сон. В течение дня онемение или покалывание может возникнуть во время вождения, держания гаджетов или работы с ними.

Кто попадает в зону риска

Самая высокая вероятность развития синдрома у этих категорий людей:

  • те, кто работает руками и выполняет повторяющиеся однообразные или сильные сжимающие движения
  • люди с избыточным весом
  • больные сахарным диабетом, ревматоидный артрит, гипотиреоз
  • беременные, однако симптомы проходят после родов

Вместе с тем исследования показывают, что женщины чаще мужчин могут страдать синдромом карпального канала.

Как проверить себя на наличие синдрома

Для этого существует три теста, большинство из которых можно проделать самостоятельно дома.

  • Тест Фалена

Сложите запястье вместе пальцами вниз и держите их так одну минуту. Если вы чувствуете онемение или покалывание, это может свидетельствовать о наличии синдрома карпального канала.

  • Тест Тинеля

Для этого вам нужен неврологический молоток. Выведите ладонь в положение к верху и немного опустите. Молотком нужно наносить не сильные удары в местоположение карпального канала. Возникновение боли говорит о наличии синдрома.

  • Тест Дуркана

Ладонь нужно согнуть в положение 90 градусов. При этом нужно делать небольшие напоры в участке, где связка пересекает срединный нерв. Опять-таки: ощущение онемения может свидетельствовать о синдроме карпального канала.

Раньше мы писали, в какие мифы о рассеянном склерозе нельзя верить.

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порадиневролог