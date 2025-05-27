Відчистить все: 9 лайфхаків для прибирання з етиловим спиртом

У вашій аптечці, напевно, є чудовий засіб для домашнього прибирання - етиловий спирт. Хоча ви, можливо, використовуєте його переважно для очищення і дезінфекції ран, етиловий спирт також ефективно справляється з видаленням складних плям, забруднень і бруду.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про дев’ять способів, як використовувати цей засіб для прибирання у вашому домі.
Етиловий спирт діє як розчинник, що розчиняє будь-які види чорнильних плям. Його можна застосовувати на тканинах, пластикових предметах, стінах або стільницях.
Етиловий спирт розчиняє мінеральні відкладення, що роблять сантехніку тьмяною або плямистою. Змочіть ганчірку спиртом і протріть забруднені місця - водяні плями зникнуть.
Ще простіше скористатися спиртовою серветкою або підготовленим тампоном.
Змочіть мікрофібру етиловим спиртом і протріть відбитки пальців і розводи зі сталевих поверхонь. Рухайтеся вздовж волокон металу, щоб уникнути розлучень. Крім того, спирт вбиває бактерії, залишаючи поверхню дезінфікованою.
Приготуйте домашній засіб для очищення скла і дзеркал із етиловим спиртом у ролі головного компонента. Він видаляє бруд, сліди комах, волосся, сліди від зубної пасти і жир.
Змішайте у пульверизаторі:
Спирт швидко випаровується, залишаючи поверхні без розводів і плям.
Етиловий спирт розчиняє жир і швидко висихає. Змішайте в рівних частках гарячу воду і етиловий спирт у пульверизаторі або відрі.
Використовуйте губку або ганчірку, змочену в розчині, щоб видалити жир з стільниць, техніки та шаф. Потім протріть поверхню ганчіркою, змоченою в теплій воді, і насамкінець висушіть мікрофіброю для блиску без розводів.
Якщо на скляних банках чи пластикових контейнерах залишилися клейкі етикетки або залишки клею, нанесіть етиловий спирт, щоб розчинити клей. Спочатку максимально відклейте наклейку, потім змочіть залишки спиртом і залиште на 15 хвилин. Відскребіть залишки жорстким пластиковим скребком або краєм старої кредитної картки.
Якщо на одязі є трав’яні плями, змішайте невелику кількість етилового спирту з декількома краплями миючого засобу у маленькій мисці.
Нанесіть суміш на плями і акуратно втирайте пальцями або м’якою щіткою (наприклад, старою зубною щіткою). Залиште на 20 хвилин, потім виперіть одяг як звичайно. Якщо негайне прання неможливе, можна просто прополоскати і висушити річ на повітрі.
Якщо на дошці залишилися сліди маркера після стирання, використайте етиловий спирт. Налийте трохи спирту у пульверизатор, злегка розпиліть на дошку і протріть паперовим рушником або старою ганчіркою. При потребі повторіть процедуру.
Не потрібно купувати дорогі освіжувачі повітря, коли можна зробити власний "дизайнерський" аромат за допомогою етилового спирту і ефірних олій.
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