Відчистить все: 9 лайфхаків для прибирання з етиловим спиртом

Видалення чорнильних плям

Етиловий спирт діє як розчинник, що розчиняє будь-які види чорнильних плям. Його можна застосовувати на тканинах, пластикових предметах, стінах або стільницях.

Щоб видалити плями з тканини, підкладіть під річ старий рушник, який вбере чорнило і не дасть йому проникнути на робочу поверхню або повернутися на одяг.

Змочіть стару ганчірку, паперовий рушник або ватний тампон етиловим спиртом.

Починайте обробку з країв плями і рухайтеся до центру, щоб не розмазати чорнило.

Обережно промакивайте і витирайте чистою тканиною, періодично переходячи на чисту ділянку ганчірки.

Продовжуйте, поки чорнило повністю не зникне.

Видалення водяних плям з кухонної і ванної сантехніки

Етиловий спирт розчиняє мінеральні відкладення, що роблять сантехніку тьмяною або плямистою. Змочіть ганчірку спиртом і протріть забруднені місця - водяні плями зникнуть.

Ще простіше скористатися спиртовою серветкою або підготовленим тампоном.

Видалення відбитків пальців зі сталевих приладів

Змочіть мікрофібру етиловим спиртом і протріть відбитки пальців і розводи зі сталевих поверхонь. Рухайтеся вздовж волокон металу, щоб уникнути розлучень. Крім того, спирт вбиває бактерії, залишаючи поверхню дезінфікованою.

Відновлення блиску вікон і дзеркал

Приготуйте домашній засіб для очищення скла і дзеркал із етиловим спиртом у ролі головного компонента. Він видаляє бруд, сліди комах, волосся, сліди від зубної пасти і жир.

Змішайте у пульверизаторі:

1 склянку етилового спирту,

1 склянку дистильованої води

1 столову ложку оцту.

Добре збовтайте перед кожним використанням і наносьте на поверхню безворсовою мікрофіброю.

Спирт швидко випаровується, залишаючи поверхні без розводів і плям.

Очищення жирних кухонних поверхонь

Етиловий спирт розчиняє жир і швидко висихає. Змішайте в рівних частках гарячу воду і етиловий спирт у пульверизаторі або відрі.

Використовуйте губку або ганчірку, змочену в розчині, щоб видалити жир з стільниць, техніки та шаф. Потім протріть поверхню ганчіркою, змоченою в теплій воді, і насамкінець висушіть мікрофіброю для блиску без розводів.

Етиловий спирт чудово розчиняє жировий наліт (фото: Freepik.com)

Видалення клейких етикеток зі скла і пластику

Якщо на скляних банках чи пластикових контейнерах залишилися клейкі етикетки або залишки клею, нанесіть етиловий спирт, щоб розчинити клей. Спочатку максимально відклейте наклейку, потім змочіть залишки спиртом і залиште на 15 хвилин. Відскребіть залишки жорстким пластиковим скребком або краєм старої кредитної картки.

Видалення трав’яних плям з одягу

Якщо на одязі є трав’яні плями, змішайте невелику кількість етилового спирту з декількома краплями миючого засобу у маленькій мисці.

Нанесіть суміш на плями і акуратно втирайте пальцями або м’якою щіткою (наприклад, старою зубною щіткою). Залиште на 20 хвилин, потім виперіть одяг як звичайно. Якщо негайне прання неможливе, можна просто прополоскати і висушити річ на повітрі.

Відновлення сухого маркерного полотна

Якщо на дошці залишилися сліди маркера після стирання, використайте етиловий спирт. Налийте трохи спирту у пульверизатор, злегка розпиліть на дошку і протріть паперовим рушником або старою ганчіркою. При потребі повторіть процедуру.

Освіження повітря в приміщенні

Не потрібно купувати дорогі освіжувачі повітря, коли можна зробити власний "дизайнерський" аромат за допомогою етилового спирту і ефірних олій.