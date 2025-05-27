Отчистит все: 9 лайфхаков для уборки с этиловым спиртом

В вашей аптечке наверняка есть отличное средство для домашней уборки - этиловый спирт. Хотя вы, возможно, используете его преимущественно для очистки и дезинфекции ран, этиловый спирт также эффективно справляется с удалением сложных пятен, загрязнений и грязи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о девяти способах, как использовать это средство для уборки в вашем доме.
Этиловый спирт действует как растворитель, растворяющий любые виды чернильных пятен. Его можно применять на тканях, пластиковых предметах, стенах или столешницах.
Этиловый спирт растворяет минеральные отложения, делающие сантехнику тусклой или пятнистой. Смочите тряпку спиртом и протрите загрязненные места - водяные пятна исчезнут.
Еще проще воспользоваться спиртовой салфеткой или подготовленным тампоном.
Смочите микрофибру этиловым спиртом и протрите отпечатки пальцев и разводы со стальных поверхностей. Двигайтесь вдоль волокон металла, чтобы избежать разводов. Кроме того, спирт убивает бактерии, оставляя поверхность дезинфицированной.
Приготовьте домашнее средство для очистки стекол и зеркал с этиловым спиртом в качестве главного компонента. Оно удаляет грязь, следы насекомых, волосы, следы от зубной пасты и жир.
Смешайте в пульверизаторе:
Спирт быстро испаряется, оставляя поверхности без разводов и пятен.
Этиловый спирт растворяет жир и быстро высыхает. Смешайте в равных долях горячую воду и этиловый спирт в пульверизаторе или ведре.
Используйте губку или тряпку, смоченную в растворе, чтобы удалить жир со столешниц, техники и шкафов. Затем протрите поверхность тряпкой, смоченной в теплой воде, и напоследок высушите микрофиброй для блеска без разводов.
Если на стеклянных банках или пластиковых контейнерах остались клейкие этикетки или остатки клея, нанесите этиловый спирт, чтобы растворить клей. Сначала максимально отклейте наклейку, затем смочите остатки спиртом и оставьте на 15 минут. Соскребите остатки жестким пластиковым скребком или краем старой кредитной карты.
Если на одежде есть травяные пятна, смешайте небольшое количество этилового спирта с несколькими каплями моющего средства в маленькой миске.
Нанесите смесь на пятна и аккуратно вотрите пальцами или мягкой щеткой (например, старой зубной щеткой). Оставьте на 20 минут, затем постирайте одежду как обычно. Если немедленная стирка невозможна, можно просто прополоскать и высушить вещь на воздухе.
Если на доске остались следы маркера после стирания, используйте этиловый спирт. Налейте немного спирта в пульверизатор, слегка распылите на доску и протрите бумажным полотенцем или старой тряпкой. При необходимости повторите процедуру.
Не нужно покупать дорогие освежители воздуха, когда можно сделать собственный "дизайнерский" аромат с помощью этилового спирта и эфирных масел.
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