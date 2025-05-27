Отчистит все: 9 лайфхаков для уборки с этиловым спиртом

Удаление чернильных пятен

Этиловый спирт действует как растворитель, растворяющий любые виды чернильных пятен. Его можно применять на тканях, пластиковых предметах, стенах или столешницах.

Чтобы удалить пятна с ткани, подложите под вещь старое полотенце, которое впитает чернила и не даст им проникнуть на рабочую поверхность или вернуться на одежду.

Смочите старую тряпку, бумажное полотенце или ватный тампон этиловым спиртом.

Начинайте обработку с краев пятна и двигайтесь к центру, чтобы не размазать чернила.

Осторожно промакивайте и вытирайте чистой тканью, периодически переходя на чистый участок тряпки.

Продолжайте, пока чернила полностью не исчезнут.

Удаление водяных пятен с кухонной и ванной сантехники

Этиловый спирт растворяет минеральные отложения, делающие сантехнику тусклой или пятнистой. Смочите тряпку спиртом и протрите загрязненные места - водяные пятна исчезнут.

Еще проще воспользоваться спиртовой салфеткой или подготовленным тампоном.

Удаление отпечатков пальцев со стальных приборов

Смочите микрофибру этиловым спиртом и протрите отпечатки пальцев и разводы со стальных поверхностей. Двигайтесь вдоль волокон металла, чтобы избежать разводов. Кроме того, спирт убивает бактерии, оставляя поверхность дезинфицированной.

Восстановление блеска окон и зеркал

Приготовьте домашнее средство для очистки стекол и зеркал с этиловым спиртом в качестве главного компонента. Оно удаляет грязь, следы насекомых, волосы, следы от зубной пасты и жир.

Смешайте в пульверизаторе:

1 стакан этилового спирта,

1 стакан дистиллированной воды

1 столовую ложку уксуса.

Хорошо взболтайте перед каждым использованием и наносите на поверхность безворсовой микрофиброй.

Спирт быстро испаряется, оставляя поверхности без разводов и пятен.

Очистка жирных кухонных поверхностей

Этиловый спирт растворяет жир и быстро высыхает. Смешайте в равных долях горячую воду и этиловый спирт в пульверизаторе или ведре.

Используйте губку или тряпку, смоченную в растворе, чтобы удалить жир со столешниц, техники и шкафов. Затем протрите поверхность тряпкой, смоченной в теплой воде, и напоследок высушите микрофиброй для блеска без разводов.

Этиловый спирт прекрасно растворяет жировой налет (фото: Freepik.com)

Удаление клейких этикеток со стекла и пластика

Если на стеклянных банках или пластиковых контейнерах остались клейкие этикетки или остатки клея, нанесите этиловый спирт, чтобы растворить клей. Сначала максимально отклейте наклейку, затем смочите остатки спиртом и оставьте на 15 минут. Соскребите остатки жестким пластиковым скребком или краем старой кредитной карты.

Удаление травяных пятен с одежды

Если на одежде есть травяные пятна, смешайте небольшое количество этилового спирта с несколькими каплями моющего средства в маленькой миске.

Нанесите смесь на пятна и аккуратно вотрите пальцами или мягкой щеткой (например, старой зубной щеткой). Оставьте на 20 минут, затем постирайте одежду как обычно. Если немедленная стирка невозможна, можно просто прополоскать и высушить вещь на воздухе.

Восстановление сухого маркерного полотна

Если на доске остались следы маркера после стирания, используйте этиловый спирт. Налейте немного спирта в пульверизатор, слегка распылите на доску и протрите бумажным полотенцем или старой тряпкой. При необходимости повторите процедуру.

Освежение воздуха в помещении

Не нужно покупать дорогие освежители воздуха, когда можно сделать собственный "дизайнерский" аромат с помощью этилового спирта и эфирных масел.