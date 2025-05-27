Отчистит все: 9 лайфхаков для уборки с этиловым спиртом
В вашей аптечке наверняка есть отличное средство для домашней уборки - этиловый спирт. Хотя вы, возможно, используете его преимущественно для очистки и дезинфекции ран, этиловый спирт также эффективно справляется с удалением сложных пятен, загрязнений и грязи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о девяти способах, как использовать это средство для уборки в вашем доме.
Удаление чернильных пятен
Этиловый спирт действует как растворитель, растворяющий любые виды чернильных пятен. Его можно применять на тканях, пластиковых предметах, стенах или столешницах.
- Чтобы удалить пятна с ткани, подложите под вещь старое полотенце, которое впитает чернила и не даст им проникнуть на рабочую поверхность или вернуться на одежду.
- Смочите старую тряпку, бумажное полотенце или ватный тампон этиловым спиртом.
- Начинайте обработку с краев пятна и двигайтесь к центру, чтобы не размазать чернила.
- Осторожно промакивайте и вытирайте чистой тканью, периодически переходя на чистый участок тряпки.
- Продолжайте, пока чернила полностью не исчезнут.
Удаление водяных пятен с кухонной и ванной сантехники
Этиловый спирт растворяет минеральные отложения, делающие сантехнику тусклой или пятнистой. Смочите тряпку спиртом и протрите загрязненные места - водяные пятна исчезнут.
Еще проще воспользоваться спиртовой салфеткой или подготовленным тампоном.
Удаление отпечатков пальцев со стальных приборов
Смочите микрофибру этиловым спиртом и протрите отпечатки пальцев и разводы со стальных поверхностей. Двигайтесь вдоль волокон металла, чтобы избежать разводов. Кроме того, спирт убивает бактерии, оставляя поверхность дезинфицированной.
Восстановление блеска окон и зеркал
Приготовьте домашнее средство для очистки стекол и зеркал с этиловым спиртом в качестве главного компонента. Оно удаляет грязь, следы насекомых, волосы, следы от зубной пасты и жир.
Смешайте в пульверизаторе:
- 1 стакан этилового спирта,
- 1 стакан дистиллированной воды
- 1 столовую ложку уксуса.
- Хорошо взболтайте перед каждым использованием и наносите на поверхность безворсовой микрофиброй.
Спирт быстро испаряется, оставляя поверхности без разводов и пятен.
Очистка жирных кухонных поверхностей
Этиловый спирт растворяет жир и быстро высыхает. Смешайте в равных долях горячую воду и этиловый спирт в пульверизаторе или ведре.
Используйте губку или тряпку, смоченную в растворе, чтобы удалить жир со столешниц, техники и шкафов. Затем протрите поверхность тряпкой, смоченной в теплой воде, и напоследок высушите микрофиброй для блеска без разводов.
Этиловый спирт прекрасно растворяет жировой налет (фото: Freepik.com)
Удаление клейких этикеток со стекла и пластика
Если на стеклянных банках или пластиковых контейнерах остались клейкие этикетки или остатки клея, нанесите этиловый спирт, чтобы растворить клей. Сначала максимально отклейте наклейку, затем смочите остатки спиртом и оставьте на 15 минут. Соскребите остатки жестким пластиковым скребком или краем старой кредитной карты.
Удаление травяных пятен с одежды
Если на одежде есть травяные пятна, смешайте небольшое количество этилового спирта с несколькими каплями моющего средства в маленькой миске.
Нанесите смесь на пятна и аккуратно вотрите пальцами или мягкой щеткой (например, старой зубной щеткой). Оставьте на 20 минут, затем постирайте одежду как обычно. Если немедленная стирка невозможна, можно просто прополоскать и высушить вещь на воздухе.
Восстановление сухого маркерного полотна
Если на доске остались следы маркера после стирания, используйте этиловый спирт. Налейте немного спирта в пульверизатор, слегка распылите на доску и протрите бумажным полотенцем или старой тряпкой. При необходимости повторите процедуру.
Освежение воздуха в помещении
Не нужно покупать дорогие освежители воздуха, когда можно сделать собственный "дизайнерский" аромат с помощью этилового спирта и эфирных масел.
- Заполните пульверизатор четвертью этилового спирта и тремя четвертями воды.
- Добавьте 10-20 капель любимого эфирного масла.
- Хорошо взболтайте перед использованием и распыляйте в комнате.
- Перед каждым применением взбалтывайте бутылку.
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