Як не зіпсувати речі під час прибирання: найпоширеніші помилки

Використання агресивних мийних засобів

Багато з нас використовують потужні мийні засоби для очищення поверхонь. Однак вони можуть залишити розводи або пошкодити матеріал, зокрема дерева чи пластик.

Агресивні хімікати також можуть знебарвити тканину або зробити її менш стійкою до зношування. Завжди перевіряйте склад засобу і використовуйте його відповідно до інструкцій.

Перевищення температури води

Висока температура води під час прибирання може бути руйнівною для деяких поверхонь. Наприклад, гаряча вода може пошкодити лаковану деревину або втратити форму ковролін.

Це особливо важливо для чистки плитки або сантехніки, де треба уникати надмірно високих температур. Для більшості поверхонь оптимальна температура води - не вище 40°C.

Неправильне використання пилососа

Пилосос є незамінним помічником у домі, але при його неправильному використанні можна пошкодити меблі чи підлогу. Наприклад, занадто жорстка щітка може подряпати ніжні поверхні або залишити сліди на ламінації.

Важливо також не використовувати пилосос на дуже вологих чи липких поверхнях. Ретельно вибирайте насадки та регулюйте потужність пилососа для кожного типу поверхні.

Надмірне вологе прибирання

Переливання води на підлогу - це одна з найбільш поширених помилок, яка може серйозно пошкодити ваші покриття. Особливо це стосується дерев'яних підлог або паркету, які можуть деформуватися від надлишку вологи.

Вологе прибирання має бути поміркованим, а для очищення підлоги краще використовувати добре відтиснуту серветку або моп. Це дозволяє зберегти якість покриття та продовжити його термін служби.

Іноді занадто ретельне прибирання псує речі у квартирі (фото: Freepik.com)

Чищення делікатних тканин без тестування

Часто при прибиранні ми не звертаємо уваги на тип тканини і використовуємо не відповідний засіб для чищення. Наприклад, при використанні агресивних хімікатів або занадто жорстких щіток можна порвати або зіпсувати тканину.

Завжди перевіряйте засіб на непомітній ділянці, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Це особливо важливо для чистки меблів, штор чи ковдр.

Погане зберігання чистячих засобів

Якщо чистячі засоби не зберігаються правильно, це може призвести до пошкодження речей або навіть до аварій. Наприклад, деякі рідини можуть залишати плями на меблях або стінах, якщо пляшка протече або залишиться відкритою.

Крім того, неправильне зберігання засобів може знизити їхню ефективність. Завжди зберігайте чистячі засоби у відповідних місцях і дотримуйтесь інструкцій виробника.

Невірне використання пароочищувача

Пароочищувачі стали популярними завдяки своїй ефективності, але їх використання без обережності може пошкодити багато матеріалів. Наприклад, пара може спричинити розбухання дерев'яних поверхонь або пошкодити фарбу на стінах.

Також важливо уникати надмірного використання пари на тканинах, адже це може змінити їх структуру. Тому перед використанням пароочищувача уважно вивчайте інструкції та тестуйте його на малопомітних ділянках.