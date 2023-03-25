Видалять навіть старий наліт: ці ефективні засоби швидко позбудуться накипу на крані

Як очистити кран

Зокрема, щоб очистити кран він накипу, не потрібно буде його розбирати. Для цього знадобиться звичайна повітряна кулька.

Для очищення крана дотримуйтесь такої інструкції:

Наповнити повітряну кульку водою та оцтом;

Надіньте кульку на кран, щоб він міг просочити наліт;

Залиште діяти мінімум на годину;

Після цього приберіть залишки нальоту за допомогою використаної зубної щітки.

Інші засоби, щоб позбутися нальоту

Хімічні засоби від нальоту

У магазинах можна купити спеціальні засоби від вапняного накипу. Зазвичай вони продаються у вигляді порошку або спрею. Важливо, що деякі делікатні матеріали, такі як мармур і камінь, не можна обробляти хімічними засобами.

Господарське мило

Таке мило видаляє накип з крана і надає йому блиск. Шматок мила потрібно натерти на тертці і викласти в миску.

Далі залийте гарячою водою і перемішайте до однорідної каши. М'якою губкою нанесіть кашу на змішувач і залиште на 2 години.

Сода

У 100 мл теплої води потрібно додати 3 чайні ложки соди. Після цього перемішайте до стану густої сметани. М'якою ганчіркою нанесіть суміш на забруднені ділянки крана та залиште на 90-120 хвилин і змийте теплою водою.

Лимонний сік

Важливо, що лимонну кислоту краще не використовувати, адже вона може залишити подряпини. Необхідно розрізати лимон на половинки і натерти м'якоттю кран, видавлюючи сік. Залиште на 20 хвилин і промийте кран вологою губкою.