Удаляют даже старый налет: эти эффективные средства быстро избавятся от накипи на кране

Как очистить кран

В частности, чтобы очистить кран он накипи, не нужно будет его разбирать. Для этого понадобится обычный воздушный шарик.

Для очистки крана придерживайтесь такой инструкции:

Наполнить воздушный шарик водой и уксусом;

Наденьте шарик на кран, чтобы он мог пропитать налет;

Оставьте действовать минимум в час;

После этого удалите остатки налета с помощью использованной зубной щетки.

Другие средства, чтобы избавиться от налета

Химические средства от налета

В магазинах можно купить специальные средства от известковой накипи. Обычно они продаются в виде порошка или спрея. Важно, что некоторые щекотливые материалы, такие как мрамор и камень, нельзя обрабатывать химическими средствами.

Хозяйственное мыло

Такое мыло удаляет накипь из крана и придает ему блеск. Кусок мыла нужно натереть на терке и выложить в миску.

Далее залейте горячей водой и перемешайте в однородную кашу. Мягкой губкой нанесите кашу на смеситель и оставьте на 2 часа.

Сода

В 100 мл теплой воды нужно добавить 3 чайные ложки соды. После этого перемешайте до состояния густой сметаны. Мягкой тряпкой нанесите смесь на загрязненные участки крана и оставьте на 90-120 минут и смойте теплой водой.

Лимонный сок

Важно, что лимонную кислоту лучше не использовать, ведь она может оставить царапины. Необходимо разрезать лимон на половинки и натереть мякотью кран, выдавливая сок. Оставьте на 20 минут и промойте кран влажной губкой.