Видалити цвіль та дезодорувати: як почистити посудомийку содою, оцтом і лимонною кислотою

Як часто потрібно чистити посудомийну машину

В зливному отворі, розпилювачі та кошиках поступово накопичується їжа, живлячи плісняву та бактерії і зменшуючи потік води.

Багато експертів рекомендують ретельно чистити посудомийну машину раз на місяць, щоб підтримувати її санітарний стан та ефективну роботу.

Але якщо ви рідко користуєтеся посудомийною машиною, можливо, вам доведеться чистити її лише кілька разів на рік.

Водночас при забрудненнях злив необхідно чистити частіше, фільтри радять очищати щотижня, а ущільнювачі мити після кожного використання.

Як почистити посудомийну машину

Посудомийна машина складається з багатьох деталей, які потрібно чистити відповідно до матеріалу, з якого вони зроблені.

Як чистити фільтр посудомийної машини

Відключивши прилад від електромережі, витягніть нижній кошик для посуду, а потім витягніть фільтр відповідно до інструкції від виробника.

А також все, що застрягло в каналізації - очищення зливу від сміття допоможе підвищити ефективність і загальну функціональність машини

Злегка потріть фільтр зубною щіткою. Замочіть його в гарячій мильній воді приблизно на 20 хвилин, а потім ще раз добре почистьте, щоб видалити залишки нальоту.

Промийте фільтр під теплою водою, а потім встановіть назад у посудомийну машину.

Як чистити ущільнювачі

Щоб очистити ущільнювачі, не радять використовувати оцет або кислоти - це може зменшити еластичність гуми.

В цьому випадку краще використовувати мийний засіб, що добре видаляє жир, і теплу воду, за потреби почистивши деталі від бруду м'якою щіточкою.

Як чистити розпилювачі води

Розпилювачі також необхідно перевіряти, щоб не засмітилися якісь отвори. У випадку, якщо в розпилювачах застряг бруд, можна використати зубочистку або шпильку.

Як почистити лопаті

Для того, щоб почистити лопаті посудомийки, їх спочатку необхідно від'єднати відповідно до інструкції.

Після цього їх радять ретельно промити під проточною водою, протираючи м'якою губкою.

Шматочки їжі можуть засмічувати посудомийку (ілюстративне фото: Freepik)

Як почистити посудомийку від накипу

Поверхнево почистити кошики для посуду можна старою зубною щіткою і мийним засобом. Але прибрати накип, який утворюється від жорсткої води, радять оцтом або лимонною кислотою. Водночас оцет і лимонна кислота мають антибактеріальні властивості.

Для цього способу налийте оцет в чашку, придатну для миття в посудомийній машині, і поставте її на верхню решітку приладу.

Запустіть посудомийну машину з найгарячішою водою з можливих. В цей час в посудомийці не повинно бути іншого посуду.

Замість оцту можна використати лимонну кислоту, засипавши у відсік для таблеток приблизно 200 г кислоти, якщо вода надто жорстка. Якщо вода середньої жорсткості, може бути достатньо і 3 ст. л.

Коли цикл миття оцтом закінчиться, відкрийте посудомийну машину і посипте нижню частину приладу харчовою содою, щоб видалити неприємні запахи.

Потім знову запустіть посудомийку на найгарячіший режим. Після цього відкрийте дверцята і зачекайте, доки вода висохне.

Крім цього кошик для посуду можна окремо протерти змоченою в оцті ганчіркою, щоб дезінфікувати поверхні. Потім кошик слід ретельно витерти сухим чистим рушничком і встановити в посудомийну машину.