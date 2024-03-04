Видалили понад 100 камінців: на Волині врятували життя жінці

Які симптоми бути

Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на сильний біль у животі та нудоту, вона сподівалась прибрати симптоми знеболювальними.

Жінку негайно госпіталізували. Хірурги виявили більше 100 каменів у жовчному міхурі, тому це вимагало термінового видалення органу.

Хірургічна бригада виконала лапароскопічну холецистектомію. Так медики вилучили жовчний міхур із камінцями.

Після операції на животі пацієнтки залишилися лише три маленькі проколи, вони швидко заживають.

Лікарі закликають не ігнорувати виражений біль в животі, нудоту, сухість у роті - ці ознаки можуть свідчити про каміння в жовчному міхурі.

На Волині видалили понад 100 камінців з жовчного (фото: facebook.com/vvtmo.official)

Причини появи каменів у жовчному міхурі

Причинами каменів у жовчному є надлишковий вміст холестерину в організмі, які скупчуються на дні жовчного міхура і з часом кристалізуються. Фактори ризику жовчнокам'яної хвороби: