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Удалили более 100 камешков: на Волыни спасли жизнь женщине

На Волыни из желчного женщины удалили 100 камешков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Владимире Волынской области медики провели успешную операцию по удалению желчного пузыря. В результате удалили более сотни камней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу КП "Владимирское ТМО".

Какие симптомы быть

Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в животе и тошноту, она надеялась убрать симптомы обезболивающими.

Женщину немедленно госпитализировали. Хирурги обнаружили более 100 камней в желчном пузыре, поэтому требовало срочного удаления органа.

Хирургическая бригада выполнила лапароскопическую холецистэктомию. Так медики изъяли желчный пузырь с камешками.

После операции на животе пациентки остались только три маленьких прокола, они быстро заживают.

Врачи призывают не игнорировать выраженную боль в животе, тошноту, сухость во рту - эти признаки могут свидетельствовать о камнях в желчном пузыре.

На Волыни удалили более 100 камешков из желчного (фото: facebook.com/vvtmo.official)

Причины появления камней в желчном пузыре

Причинами камней в желчном является избыточное содержание холестерина в организме, которые скапливаются на дне желчного пузыря и со временем кристаллизуются. Факторы риска желчнокаменной болезни:

  • наследственная предрасположенность
  • избыточный вес или ожирение
  • холецистит
  • резистентность к инсулину или диабету
  • инфекция желчевыводящих путей
  • нарушена функция печени
  • малоподвижный образ жизни
  • несбалансированное питание
  • заболевание крови
  • резкая потеря веса
  • воспалительные заболевания кишечника
  • синдром раздраженного кишечника
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