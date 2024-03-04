Удалили более 100 камешков: на Волыни спасли жизнь женщине

В городе Владимире Волынской области медики провели успешную операцию по удалению желчного пузыря. В результате удалили более сотни камней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу КП "Владимирское ТМО".
Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в животе и тошноту, она надеялась убрать симптомы обезболивающими.
Женщину немедленно госпитализировали. Хирурги обнаружили более 100 камней в желчном пузыре, поэтому требовало срочного удаления органа.
Хирургическая бригада выполнила лапароскопическую холецистэктомию. Так медики изъяли желчный пузырь с камешками.
После операции на животе пациентки остались только три маленьких прокола, они быстро заживают.
Врачи призывают не игнорировать выраженную боль в животе, тошноту, сухость во рту - эти признаки могут свидетельствовать о камнях в желчном пузыре.
Причинами камней в желчном является избыточное содержание холестерина в организме, которые скапливаются на дне желчного пузыря и со временем кристаллизуются. Факторы риска желчнокаменной болезни:
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