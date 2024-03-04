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Видалили понад 100 камінців: на Волині врятували життя жінці

Волинська область, Понеділок 04 березня 2024 17:10
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Видалили понад 100 камінців: на Волині врятували життя жінці На Волині з жовчного жінки видалили 100 камінців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Володимирі Волинської області медики виконали успішну операцію з видалення жовчного міхура. В результаті видалили понад сотні каменів.

Про це повідомляє РБК-Укрїна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку КП "Володимирське ТМО".

Які симптоми бути

Жінка звернулася до лікарів зі скаргами на сильний біль у животі та нудоту, вона сподівалась прибрати симптоми знеболювальними.

Жінку негайно госпіталізували. Хірурги виявили більше 100 каменів у жовчному міхурі, тому це вимагало термінового видалення органу.

Хірургічна бригада виконала лапароскопічну холецистектомію. Так медики вилучили жовчний міхур із камінцями.

Після операції на животі пацієнтки залишилися лише три маленькі проколи, вони швидко заживають.

Лікарі закликають не ігнорувати виражений біль в животі, нудоту, сухість у роті - ці ознаки можуть свідчити про каміння в жовчному міхурі.

Видалили понад 100 камінців: на Волині врятували життя жінціНа Волині видалили понад 100 камінців з жовчного (фото: facebook.com/vvtmo.official)

Причини появи каменів у жовчному міхурі

Причинами каменів у жовчному є надлишковий вміст холестерину в організмі, які скупчуються на дні жовчного міхура і з часом кристалізуються. Фактори ризику жовчнокам'яної хвороби:

  • спадкова схильність
  • надмірна вага або ожиріння
  • холецистит
  • резистентність до інсуліну або діабет
  • інфекція жовчовивідних шляхів
  • порушена функція печінки
  • малорухливий спосіб життя
  • незбалансоване харчування
  • захворювання крові
  • різка втрата ваги
  • запальні захворювання кишківника
  • синдром подразненого кишківника

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінці видалили гігантську пухлину.

Також ми писали, що українські лікарі видалили чоловіку пухлину розміром з м'яч та врятували від ампутації ноги.

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