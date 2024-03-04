Удалили более 100 камешков: на Волыни спасли жизнь женщине
В городе Владимире Волынской области медики провели успешную операцию по удалению желчного пузыря. В результате удалили более сотни камней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу КП "Владимирское ТМО".
Какие симптомы быть
Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в животе и тошноту, она надеялась убрать симптомы обезболивающими.
Женщину немедленно госпитализировали. Хирурги обнаружили более 100 камней в желчном пузыре, поэтому требовало срочного удаления органа.
Хирургическая бригада выполнила лапароскопическую холецистэктомию. Так медики изъяли желчный пузырь с камешками.
После операции на животе пациентки остались только три маленьких прокола, они быстро заживают.
Врачи призывают не игнорировать выраженную боль в животе, тошноту, сухость во рту - эти признаки могут свидетельствовать о камнях в желчном пузыре.
На Волыни удалили более 100 камешков из желчного (фото: facebook.com/vvtmo.official)
Причины появления камней в желчном пузыре
Причинами камней в желчном является избыточное содержание холестерина в организме, которые скапливаются на дне желчного пузыря и со временем кристаллизуются. Факторы риска желчнокаменной болезни:
- наследственная предрасположенность
- избыточный вес или ожирение
- холецистит
- резистентность к инсулину или диабету
- инфекция желчевыводящих путей
- нарушена функция печени
- малоподвижный образ жизни
- несбалансированное питание
- заболевание крови
- резкая потеря веса
- воспалительные заболевания кишечника
- синдром раздраженного кишечника
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