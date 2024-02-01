От жвачки до кофейных капсул. Названы 10 худших изобретений в истории

В нашем мире далеко не все изобретения характеризуются тщательным изучением и практической полезностью. Некоторые из них либо не соответствуют своему предназначению, либо оказываются вообще бесполезными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 10 худших изобретений в истории со ссылкой на британский научно-популярный журнал BBC Science Focus .

Парашютное пальто

Автором этой концепции был портной по имени Франц Райхельт. В 1912 году он решил самостоятельно испытать свое изобретение, совершив прыжок с нижнего уровня Эйфелевой башни в Париже. К сожалению, его замысел не увенчался успехом, и изобретатель погиб.

Тем не менее, благодаря подобным новаторским идеям появились вингсьюты (специальные костюмы с крыльями для бейсджампинга), а также катапультируемые кресла для пилотов.

Парашютное пальто Франца Райхельта (фото: Wikipedia)

Кофейные капсулы

На практике они оказались невероятно расточительными. Даже их автор Джон Сильван сожалеет о своем изобретении.

Исследования показывают, что ежегодный глобальный след, производимый капсулами, составляет более полумиллиона тонн. Они разлагаются 500 лет.

Кофейные капсулы (фото: Unsplash)

Трёхколёсный электровелосипед Sinclair C5

Его высота составляла всего 80 сантиметров. Это транспортный средство выделялось своей низкой конструкцией, в сравнении с другими автомобилями. Несмотря на такие параметры, оно позиционировалось как средство, предназначенное для использования на дорогах.

Однако из-за невысокого запаса хода в 32 километра и максимальной скорости 24 км/ч, мало кто решался на эксплуатацию, несмотря на рекламные усилия.

Тем не менее, это изобретение, которое опередило свое время, подчеркивает ВВС. Если бы Sinclair C5 был выпущен сегодня, у него могло бы быть гораздо больше успеха.

Трёхколёсный электровелосипед Sinclair C5 (фото: The Guardian)

Всплывающая реклама

В это сложно поверить, но Итан Цукерман придумал ее для помощи, а не помехи. Позже он извинился за свое изобретение, заверив, что его "намерения действительно были благими".

Всплывающая реклама на рабочем столе (фото: Engadget)

Водородные дирижабли

Аварии с ними были довольно обычным явлением, но взрыв "Гинденбурга" в 1937 году, в результате которого погибли 36 человек, одним махом положил конец эпохе дирижаблей.

Водородный дирижабль (фото: Wikipedia)

SEGA Dreamcast

Многие до сих пор ассоциируют название SEGA с воспоминаниями о поздних ночах, посвященных попыткам пройти Sonic the Hedgehog перед сном. Тем не менее, из-за отсутствия сторонних игр и успешного выпуска PlayStation 2 от Sony, приставка SEGA не смогла добиться успеха.

SEGA Dreamcast (фото: GameStop)

Жевательная резинка

Одним из ключевых компонентов в современной жевательной резинке является поливинилацетат, разновидность пластика, который трудно удалить, если он попадет на обувь или тротуары. К счастью, появляются новые виды жевательной резинки, лишенные этого компонента.

Жевательная резинка (фото: Wikipedia)

Формат видеокассет Betamax

Он был лучше с точки зрения качества изображения по сравнению с конкурентом VHS, но дороже. Цена со временем и решила его судьбу.

Видеокассета Betamax (фото: Wikipedia)

Пластиковые пакеты для переноски

Инженер Стен Густав Тулин предполагал, что люди смогут многократно использовать эти изделия. На практике они оказались почти неубиваемыми, но не во благо, а во вред.

Некоторые исследования предсказывают, что к 2050 году в океанах будет больше пластиковых пакетов, чем рыбы. Вместе с тем, разложение этих материалов занимает столетия.

Пластиковый пакет на пляже (фото: Pixabay)

Apple Newton MessagePad

Бумага и ручка представляют собой классическую комбинацию. Однако в начале 1990-х годов Apple решила внести современный подход в этот традиционный дуэт.

Проблема, связанная с использованием планшета, заключалась в его высокой стоимости и, в большей степени, в ограниченной функциональности. Распознавание рукописного текста оказалось недостаточно эффективным.

Apple Newton MessagePad (фото: Science Museum Group Collection)