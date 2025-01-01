От здоровья до развлечений. 10 лучших функций, которые стоит попробовать на новых часах Apple Watch
Apple Watch давно стали больше, чем просто часами, предлагая пользователям уникальное сочетание технологий и комфорта. С каждой новой моделью появляются функции, которые делают нашу жизнь проще, продуктивнее и здоровее.
Про 10 самых впечатляющих возможностей, которые стоит опробовать на новых Apple Watch, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Настройка колец активности на Apple Watch
Для многих людей Apple Watch в первую очередь является фитнес-устройством. Основой системы являются три кольца, каждое из которых обозначено своим цветом: красное - движение, зеленое - упражнения, синее - время на ногах.
По умолчанию зеленое кольцо упражнений закрывается, когда вы выполняете 30 минут интенсивной активности, синее кольцо стояния или перемещения закрывается, если вы двигались не менее одной минуты в течение 12 различных часов, а красное кольцо движения закрывается, когда вы достигаете личной цели по активным калориям, сожженным за день.
Apple также позволяет настраивать цели для упражнений и времени на ногах. Возможно, вы восстанавливаетесь после травмы, и 12 часов бездействия в сочетании с 30 минутами упражнений слишком много для вашего организма.
Пользователи давно просят Apple добавить возможность учитывать дни отдыха в систему колец Apple Watch, и эта функция хотя бы частично позволяет контролировать свои цели.
Как изменить цели движения, упражнений и бездействия на Apple Watch:
- На смарт-часах откройте приложение "Активность"
- Прокрутите вниз и найдите кнопку "Изменить цели"
- Используйте кнопки "+" или "-", чтобы отрегулировать цели, или воспользуйтесь колесиком Digital Crown
- Нажмите "OK", чтобы подтвердить изменения
Кольцо упражнений можно опускать или поднимать с интервалом в пять минут, до минимума в 10 минут или максимума в 60 минут. Цель "Разминка" можно изменять с интервалом в один час, до минимума в шесть часов или максимума в 16 часов.
Кроме того, в приложении "Фитнес" можно создавать индивидуальные расписания, чтобы поддерживать максимально здоровый образ жизни. Это включает возможность планировать дни отдыха и полностью приостанавливать выполнение колец Apple Watch.
Кольца активности Apple Watch (фото: 9to5Mac)
Настройка циферблата
Центральное место Apple Watch занимает циферблат. На него можно добавить элементы информации, называемые "компликациями". Это могут быть данные о погоде, активности, частоте сердечных сокращений и многое другое. Самый простой способ создать циферблат - использовать приложение Apple Watch на iPhone.
Во вкладке "Галерея циферблатов" в приложении доступна вся библиотека циферблатов. Создавая их, вы можете добавлять циферблаты в свою личную коллекцию. После этого, создав несколько циферблатов, вы сможете быстро переключаться между ними прямо на Apple Watch, проводя пальцем по экрану - это удобно для разных ситуаций.
Дисплей Apple Watch (фото: 9to5Mac)
Магазин приложений Apple Watch
Специальные приложения для Apple Watch можно найти в App Store для watchOS. Чтобы открыть его, нажмите цифровую коронку на Apple Watch и найдите значок App Store. Здесь вы сможете находить и устанавливать приложения, предназначенные специально для смарт-часов, без необходимости использовать iPhone.
Обмен данными активности
Один из лучших способов сохранить мотивацию с Apple Watch - делиться данными о своей активности с друзьями и семьей. Это позволяет видеть, когда ваши друзья завершают тренировки, насколько они продвинулись в достижении своих целей и когда получают новые награды.
Чтобы поделиться данными активности Apple Watch с другими, выполните следующие шаги:
- Откройте приложение Фитнес на вашем iPhone
- Нажмите на значок обмена в нижнем правом углу
- Нажмите кнопку "+" в верхнем углу экрана
- Начните вводить имя, затем выберите нужного человека из списка. Если у него есть Apple Watch, имя станет красным
Нажмите “Отправить” и дождитесь, пока ваш друг примет запрос на обмен данными активности. После подтверждения вы получите уведомление на Apple Watch.
Настройка функций мониторинга здоровья
Apple Watch полезны не только для активного отслеживания прогресса в фитнесе, но и для пассивного мониторинга вашего здоровья в фоновом режиме.
Обнаружение падений
Функция “Обнаружение падений” использует гироскоп и акселерометр, чтобы определить, упали ли вы, и, что еще важнее, сможете ли вы подняться. По умолчанию эта функция отключена для пользователей младше 65 лет, но ее можно включить вручную:
- Откройте приложение Apple Watch на вашем iPhone
- Нажмите на раздел Экстренный вызов SOS
- Найдите переключатель “Обнаружение падений”
- Нажмите “Подтвердить"
Обратите внимание, что Apple предупреждает: физически активные пользователи могут случайно активировать функцию из-за высокой интенсивности движений, которые система может принять за падение.
Обнаружение падений (фото: 9to5Mac)
Мониторинг сердечной активности
В приложении Apple Watch на iPhone можно включить функции, которые помогут следить за состоянием вашего сердца:
Откройте приложение Apple Watch на iPhone, найдите раздел “Сердце”.
Включите следующие функции:
- Приложение ЭКГ для проведения электрокардиограмм (доступно на Series 4 и новее)
- Уровни кардиофитнеса и уведомления, которые являются показателем общего состояния здоровья
- Уведомления о нерегулярном ритме для оповещений при обнаружении признаков фибрилляции предсердий
- Уведомления о высоком пульсе при превышении заданного уровня пульса в состоянии покоя
- Уведомления о низком пульсе при снижении частоты сердечных сокращений ниже 50 ударов в минуту в течение 10 минут
Обнаружение аварий
Система обнаружения аварий распознает серьезные автомобильные столкновения - фронтальные, боковые, задние удары и опрокидывания - с участием легковых автомобилей, минивэнов, внедорожников, пикапов и других транспортных средств.
Когда обнаруживается серьезная авария:
- Apple Watch воспроизводят сигнал, вибрацию и отображают запрос на экране
- Если вы используете только часы с сотовой связью или Wi-Fi, они могут самостоятельно вызвать экстренные службы
- Если у вас есть iPhone и Apple Watch, вызов отображается только на часах, а аудиозвонки воспроизводится с них
- Вы можете вручную связаться со службой экстренной помощи или отклонить уведомление
- Если вы не реагируете, устройство автоматически вызывает экстренные службы через 20 секунд
- При наличии экстренных контактов устройство отправляет им сообщение с вашим местоположением и уведомлением о произошедшей аварии
- Если вы настроили Медицинскую карту, устройство отображает слайдер, позволяющий спасателям получить доступ к информации о вашем здоровье
Система обнаружения аварий (фото: 9to5Mac)
Управляйте своими уведомлениями
Apple Watch позволяет легко оставаться в курсе всех уведомлений. Каждый раз, когда приложение отправляет push-уведомление, вы ощущаете легкую вибрацию на запястье и слышите звук. Однако для многих пользователей такое количество уведомлений может стать избыточным и вызывать раздражение.
Чтобы управлять уведомлениями на Apple Watch, откройте приложение "Apple Watch" на iPhone и выберите категорию "Уведомления". Здесь вы можете увидеть список приложений и настроить уведомления по своему усмотрению.
Откройте для себя Apple Fitness+
Сервис Apple Fitness+ предоставляет доступ к библиотеке из сотен тренировок на любой вкус: бег, велоспорт, HIIT, гребля, йога и многое другое.
Apple Fitness+ тесно интегрирован с Apple Watch, показывая данные о вашей активности в реальном времени прямо на экране во время тренировки.
Более того, если вы недавно приобрели Apple Watch, вам, вероятно, предоставили три месяца бесплатного доступа к этому сервису.
Вы можете найти Apple Fitness+ в приложении "Фитнес" на своем iPhone или Apple TV. Сервис также доступен на iPad, для этого его нужно загрузить из App Store для iPadOS.
Откройте для себя Apple Fitness+ (фото: 9to5Mac)
Напомним, что Apple Watch могут получит функцию для контроля давления.
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