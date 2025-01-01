От здоровья до развлечений. 10 лучших функций, которые стоит попробовать на новых часах Apple Watch

Apple Watch давно стали больше, чем просто часами, предлагая пользователям уникальное сочетание технологий и комфорта. С каждой новой моделью появляются функции, которые делают нашу жизнь проще, продуктивнее и здоровее.

Про 10 самых впечатляющих возможностей, которые стоит опробовать на новых Apple Watch, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Настройка колец активности на Apple Watch

Для многих людей Apple Watch в первую очередь является фитнес-устройством. Основой системы являются три кольца, каждое из которых обозначено своим цветом: красное - движение, зеленое - упражнения, синее - время на ногах.

По умолчанию зеленое кольцо упражнений закрывается, когда вы выполняете 30 минут интенсивной активности, синее кольцо стояния или перемещения закрывается, если вы двигались не менее одной минуты в течение 12 различных часов, а красное кольцо движения закрывается, когда вы достигаете личной цели по активным калориям, сожженным за день.

Apple также позволяет настраивать цели для упражнений и времени на ногах. Возможно, вы восстанавливаетесь после травмы, и 12 часов бездействия в сочетании с 30 минутами упражнений слишком много для вашего организма.

Пользователи давно просят Apple добавить возможность учитывать дни отдыха в систему колец Apple Watch, и эта функция хотя бы частично позволяет контролировать свои цели.

Как изменить цели движения, упражнений и бездействия на Apple Watch:

На смарт-часах откройте приложение "Активность"

Прокрутите вниз и найдите кнопку "Изменить цели"

Используйте кнопки "+" или "-", чтобы отрегулировать цели, или воспользуйтесь колесиком Digital Crown

Нажмите "OK", чтобы подтвердить изменения

Кольцо упражнений можно опускать или поднимать с интервалом в пять минут, до минимума в 10 минут или максимума в 60 минут. Цель "Разминка" можно изменять с интервалом в один час, до минимума в шесть часов или максимума в 16 часов.

Кроме того, в приложении "Фитнес" можно создавать индивидуальные расписания, чтобы поддерживать максимально здоровый образ жизни. Это включает возможность планировать дни отдыха и полностью приостанавливать выполнение колец Apple Watch.

Кольца активности Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Настройка циферблата

Центральное место Apple Watch занимает циферблат. На него можно добавить элементы информации, называемые "компликациями". Это могут быть данные о погоде, активности, частоте сердечных сокращений и многое другое. Самый простой способ создать циферблат - использовать приложение Apple Watch на iPhone.

Во вкладке "Галерея циферблатов" в приложении доступна вся библиотека циферблатов. Создавая их, вы можете добавлять циферблаты в свою личную коллекцию. После этого, создав несколько циферблатов, вы сможете быстро переключаться между ними прямо на Apple Watch, проводя пальцем по экрану - это удобно для разных ситуаций.

Дисплей Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Магазин приложений Apple Watch

Специальные приложения для Apple Watch можно найти в App Store для watchOS. Чтобы открыть его, нажмите цифровую коронку на Apple Watch и найдите значок App Store. Здесь вы сможете находить и устанавливать приложения, предназначенные специально для смарт-часов, без необходимости использовать iPhone.

Обмен данными активности

Один из лучших способов сохранить мотивацию с Apple Watch - делиться данными о своей активности с друзьями и семьей. Это позволяет видеть, когда ваши друзья завершают тренировки, насколько они продвинулись в достижении своих целей и когда получают новые награды.

Чтобы поделиться данными активности Apple Watch с другими, выполните следующие шаги:

Откройте приложение Фитнес на вашем iPhone

Нажмите на значок обмена в нижнем правом углу

Нажмите кнопку "+" в верхнем углу экрана

Начните вводить имя, затем выберите нужного человека из списка. Если у него есть Apple Watch, имя станет красным

Нажмите “Отправить” и дождитесь, пока ваш друг примет запрос на обмен данными активности. После подтверждения вы получите уведомление на Apple Watch.

Настройка функций мониторинга здоровья

Apple Watch полезны не только для активного отслеживания прогресса в фитнесе, но и для пассивного мониторинга вашего здоровья в фоновом режиме.

Обнаружение падений

Функция “Обнаружение падений” использует гироскоп и акселерометр, чтобы определить, упали ли вы, и, что еще важнее, сможете ли вы подняться. По умолчанию эта функция отключена для пользователей младше 65 лет, но ее можно включить вручную:

Откройте приложение Apple Watch на вашем iPhone

Нажмите на раздел Экстренный вызов SOS

Найдите переключатель “Обнаружение падений”

Нажмите “Подтвердить"

Обратите внимание, что Apple предупреждает: физически активные пользователи могут случайно активировать функцию из-за высокой интенсивности движений, которые система может принять за падение.

Обнаружение падений (фото: 9to5Mac)

Мониторинг сердечной активности

В приложении Apple Watch на iPhone можно включить функции, которые помогут следить за состоянием вашего сердца:

Откройте приложение Apple Watch на iPhone, найдите раздел “Сердце”.

Включите следующие функции:

Приложение ЭКГ для проведения электрокардиограмм (доступно на Series 4 и новее)

Уровни кардиофитнеса и уведомления, которые являются показателем общего состояния здоровья

Уведомления о нерегулярном ритме для оповещений при обнаружении признаков фибрилляции предсердий

Уведомления о высоком пульсе при превышении заданного уровня пульса в состоянии покоя

Уведомления о низком пульсе при снижении частоты сердечных сокращений ниже 50 ударов в минуту в течение 10 минут

Обнаружение аварий

Система обнаружения аварий распознает серьезные автомобильные столкновения - фронтальные, боковые, задние удары и опрокидывания - с участием легковых автомобилей, минивэнов, внедорожников, пикапов и других транспортных средств.

Когда обнаруживается серьезная авария:

Apple Watch воспроизводят сигнал, вибрацию и отображают запрос на экране

Если вы используете только часы с сотовой связью или Wi-Fi, они могут самостоятельно вызвать экстренные службы

Если у вас есть iPhone и Apple Watch, вызов отображается только на часах, а аудиозвонки воспроизводится с них

Вы можете вручную связаться со службой экстренной помощи или отклонить уведомление

Если вы не реагируете, устройство автоматически вызывает экстренные службы через 20 секунд

При наличии экстренных контактов устройство отправляет им сообщение с вашим местоположением и уведомлением о произошедшей аварии

Если вы настроили Медицинскую карту, устройство отображает слайдер, позволяющий спасателям получить доступ к информации о вашем здоровье

Система обнаружения аварий (фото: 9to5Mac)

Управляйте своими уведомлениями

Apple Watch позволяет легко оставаться в курсе всех уведомлений. Каждый раз, когда приложение отправляет push-уведомление, вы ощущаете легкую вибрацию на запястье и слышите звук. Однако для многих пользователей такое количество уведомлений может стать избыточным и вызывать раздражение.

Чтобы управлять уведомлениями на Apple Watch, откройте приложение "Apple Watch" на iPhone и выберите категорию "Уведомления". Здесь вы можете увидеть список приложений и настроить уведомления по своему усмотрению.

Откройте для себя Apple Fitness+

Сервис Apple Fitness+ предоставляет доступ к библиотеке из сотен тренировок на любой вкус: бег, велоспорт, HIIT, гребля, йога и многое другое.

Apple Fitness+ тесно интегрирован с Apple Watch, показывая данные о вашей активности в реальном времени прямо на экране во время тренировки.

Более того, если вы недавно приобрели Apple Watch, вам, вероятно, предоставили три месяца бесплатного доступа к этому сервису.

Вы можете найти Apple Fitness+ в приложении "Фитнес" на своем iPhone или Apple TV. Сервис также доступен на iPad, для этого его нужно загрузить из App Store для iPadOS.

Откройте для себя Apple Fitness+ (фото: 9to5Mac)