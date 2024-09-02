Від виживання до космосу. 15 найкращих та захоплюючих ігор-пісочниць для ПК у 2024 році

Minecraft

Ви можете відправитися в довгі експедиції в невідомість, грати з іншими на серверах або будувати споруди, починаючи від простих будинків і закінчуючи цілими містами. Якщо хочете, можете ставитися до нього як до симулятора ферми та вирощувати тварин і різноманітні культури.

Minecraft та деякі інші популярні ігри-пісочниці на ПК є частиною Game Pass. Це служба підписки від Microsoft, яка дозволяє користувачам насолоджуватись величезною колекцією ігор за розумну плату.

Minecraft (фото: GG.deals)

Garry's Mod

Garry's Mod - одна з найкращих ігор, де ви можете робити все, що захочете. Відповідно до жанру, тут немає цілей чи завдань. Натомість ви можете вільно створювати різні об'єкти та ресурси, а також використовувати їх на свій розсуд.

Наприклад, ви можете будувати споруди та експериментувати з фізикою для розваги. Або, якщо ви почуваєтеся режисером-початківцем, можете спробувати свої сили в постановці повноцінного фільму. Щоб отримати максимум від гри, не забудьте переглянути каталог модів.

Garry's Mod (фото: GG.deals)

GTA Online

Звичайно, більшість з вас, ймовірно, пройшли GTA V кілька разів, враховуючи, що вона вийшла понад десять років тому. В очікуванні нової частини ви можете скоротити час, граючи в мультиплеєрі п'ятої частини - GTA Online. Він напевно буде таким же веселим, як і основна кампанія, якщо не більше, оскільки можливості тут безмежні.

Створивши свого персонажа, ви станете повноправним господарем Лос-Сантоса. Об'єднуйтесь з іншими гравцями для виконання спільних місій або боріться віч-на-віч у різних змагальних режимах. Внутрішньоігрові інструменти також дозволяють створювати власні сценарії.

За допомогою ігрової валюти ви можете пропустити проходження та почати витрачати гроші на машини та нерухомість.

GTA Online (фото: GG.deals)

The Sims 4

Коли йдеться про найкращі ігри-пісочниці, не можна не згадати The Sims 4. Протягом багатьох років вона служила творчим виходом для незліченної кількості гравців.

Звичайно, ніщо не заважає вам насолоджуватися грою в її чистому вигляді, створюючи власні віртуальні сім'ї і керуючи їх повсякденним життям.

Співтовариство є неймовірно винахідливим, тому, якщо вам не вистачає натхнення, ви можете легко черпати його з творчості інших. Або ви також можете розширити свою гру за допомогою одного з множини доповнень для Sims 4, щоб отримати більше контенту.

The Sims 4 (фото: GG.deals)

Hitman World of Assassination

Hitman World of Assassination поміщає вас у роль Агента 47, одного з найбільш смертоносних убивць у всесвіті. Ця колекція містить весь контент із трилогії Hitman, включаючи основну кампанію та всі карти.

Особливість гри, що найбільше продається, полягає в тому, що ви можете виконувати свою роботу різними способами. Проявіть творчий підхід та експериментуйте з маскуванням, пастками та багатим арсеналом зброї.

Крім того, всі локації кишать життям, що робить ігровий процес більш захоплюючим. Ви, безперечно, будете перепроходити кожну місію, щоб побачити, як отримати найкращі результати.

Hitman World of Assassination (фото: GG.deals)

Dwarf Fortress

Якщо ви не боїтеся кривої навчання, спробуйте Dwarf Fortress. Не дарма вона заслужила на репутацію однієї з найскладніших симуляційних ігор.

Вона занурює вас у величезний, фентезійний світ, що процедурно генерується, з власною географією, історією і навіть мовою. У міру гри вам буде доручено керувати власною колонією дворфів.

Дорогою вам доведеться зіткнутися з різними перешкодами, включаючи ворожих істот та суворі погодні умови. Без сумніву, ті, хто шукає складний, але ігровий процес, що нагороджує, не будуть розчаровані.

Dwarf Fortress (фото: GG.deals)

Sons of the Forest

Sons of the Forest вважається сиквелом однієї з найпопулярніших ігор на виживання в останні роки. Ви знову опинилися на віддаленому острові, на якому треба протистояти натовпам кровожерливих канібалів.

Що виділяє Sons of the Forest? По-перше, у ньому представлено потужну систему будівництва, яка заохочує дослідження. Крім того, є широкий вибір зброї для захисту від канібалів.

Ви можете грати поодинці або в режимі кооперативу за участю до восьми гравців. Це відмінний вибір для любителів хорорів на виживання - якщо тыльки вони не люблять відкриті світи, звичайно.

Sons of the Forest (фото: GG.deals)

Death Stranding

Death Stranding можна умовно описати як "симулятор кур'єра", оскільки саме цим ви переважно займаєтеся протягом усієї гри. Проте його шанувальники стверджують, що така заява не віддає йому належного, враховуючи його захоплюючу атмосферу, інноваційний геймплей та зірковий акторський склад.

Ви граєте за Сема Портера, чия робота полягає у доставці посилок. Світ сповнений перешкод, які роблять деякі місця важкодоступними. На щастя, завдяки зручним ігровим гаджетам, жодне місце не знаходиться поза вашою досяжністю.

Death Stranding (фото: GG.deals)

Factorio

У Factorio вам доручено збудувати з нуля ефективну промислову імперію. Щоб досягти успіху, вам потрібно збирати ресурси, створювати інфраструктуру та досліджувати нові технології. На ранніх етапах ви робитимете все вручну. Однак у міру просування ви можете розпочати повністю автоматизувати процеси.

На жаль, у тіні очікують ворожі істоти, що додає складнощів. На щастя, ви можете об'єднатися з друзями, щоб зробити все більш зручним і комфортним.

Ті, хто хоче зробити свій внесок у спільноту, також можуть використовувати вбудований редактор карт для створення власних сценаріїв.

Factorio (фото: GG.deals)

Rust

У Rust ви потрапляєте у суворий світ, де вам доведеться боротися за виживання. Єдиний спосіб збільшити свої шанси на перемогу у цій несправедливій битві - це збирати ресурси, створювати інструменти та будувати укриття.

Але небезпека чатує на кожному розі, будь то агресивна дика природа або інші гравці. Ставки високі, тому що смерть означає втрату всіх ваших насилу зароблених речей. З його напруженим геймплеєм він напевно зачепить усіх шанувальників багатокористувацьких ігор.

Rust (фото: GG.deals)

No Man's Sky

No Man's Sky дозволяє вам відправитися в нескінченну подорож процедурно генерованим космосом. Кожна планета не тільки виглядає по-різному, а й має свою унікальну фауну, флору та погодні умови.

Від підступних царств до чарівних пейзажів, наповнених високими грибами, різноманітність гри обов'язково зачарує вас.

No Man's Sky (фото: GG.deals)

Project Zomboid

Project Zomboid є легендарною назвою у жанрі виживання, незважаючи на те, що графіка гри може бути застарілою і не відразу залучати гравців. Гра занурює вас у жорстокий світ, що кишить монстрами, що пожирають мозок, де вам потрібно зробити все можливе, щоб вижити ще один день.

Виживання далеко не легке, з небезпеками на кожному кроці - і це не лише зомбі. Голод, хвороби та травми також смертельні. Гра дійсно сяє, коли в неї грають із друзями, і як тільки ви почнете, її важко відкласти.

Project Zomboid (фото: GG.deals)

Subnautica

Subnautica кидає гравців на океанічну планету. Залишившись віч-на-віч із її величезними глибинами, ви повинні спробувати вижити, одночасно розкриваючи її найглибші секрети. Зі своєю живою екосистемою та таємничими стародавніми руїнами вона просто захоплює дух.

Виживання не гарантоване, тому що вам доведеться стежити за рівнем кисню та протистояти небезпечним ворогам. Ви також збиратимете ресурси, будуватимете бази та модернізуватимете обладнання.

Хоча світ підступний і жахливий, він все ж таки прекрасний. Якщо ви хочете помилуватися ним у всій його красі, замість того, щоб боротися за своє життя, ви можете вибрати “Креативний режим”.

Subnautica (фото: GG.deals)

Stardew Valley

Цей симулятор ферми люблять за нескінченні можливості, які він пропонує. Звичайно, ви можете вирощувати врожай, але це лише початок.

Ви також можете побудувати квітучу ферму з тваринами, піти на рибалку, копати артефакти та руду в печерах або навіть відкрити свою власну пивоварню чи виноробню.

Крім того, ви можете дослідити Пелікан-Таун, будинок для яскравого акторського складу персонажів, на деяких із них ви навіть можете одружитися та завести сім'ю.

Stardew Valley (фото: GG.deals)

Starfield

Остання, але не менш важлива, є нова космічна RPG від Bethesda. До його виходу Starfield рекламувалася як одна з найреволюційніших і наймасштабніших ігор усіх часів.

Гра пропонує величезний всесвіт для дослідження, з безліччю різних планет, тоннами побічних місій для виконання та іншими видами діяльності для задоволення.

Відкриття всіх секретів Starfield вимагає десятки, якщо не сотні годин космічних подорожей. Для деяких геймерів це буде рутина, але багато хто закохався в цю назву. Це безперечно одна з найкращих ігор-пісочниць, яка викликає найсильніші емоції - як позитивні, так і негативні.

Starfield (фото: GG.deals)